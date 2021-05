Díaz-Canel arremete contra EEUU por Luis Manuel Otero Alcántara, que sigue hospitalizado

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel arremetió este lunes contra Estados Unidos por mostrarse preocupado por el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien sigue hospitalizado e incomunicado a pesar de la “buena salud” que le atribuyen los medios oficiales cubanos.

“Qué preocupaciones más vergonzosas por funcionarios de la nación más poderosa del planeta que con saña condena al hambre y escaseces a más de 11 millones de cubanas y cubanos”, dijo el gobernante en Twitter, refiriéndose a Julie Chung, la Subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

Chung exhortó al gobierno cubano a tomar medidas inmediatas para proteger la vida y la salud de Otero Alcántara, dijo que Estados Unidos estaba “profundamente preocupado” por la situación del artista y pidió que se tratara con “dignidad y respeto”.

Díaz-Canel acompañó su tuit con una columna de opinión firmada por el director del portal oficialista Cubadebate, Randy Alonso, que por enésima ocasión pide a Estados Unidos el fin del embargo, un conjunto de leyes federales que tienen como fin que el régimen cubano dé pasos hacia la democracia y el respeto a los derechos humanos.

Otero Alcántara, en su octavo día de huelga de hambre y sed, fue llevado por la fuerza al hospital Hermanos Ameijeiras en la madrugada del domingo, y una vez estabilizado lo trasladaron a una sala de terapia intensiva en el hospital Calixto García, dijeron médicos de estas instituciones a el Nuevo Herald.

Los médicos dijeron que la sala “Rubén Batista”, en la que se encuentra Otero Alcántara, tiene una decena de camas que están dedicadas a cuidados intensivos y un pequeño salón de operaciones.

La televisión cubana intentó desacreditar la huelga difundiendo presuntos resultados de análisis médicos de Otero Alcántara con parámetros normales y aseguró que el artista había comido y bebido durante la semana. Esta acción es una violación a la ética médica difundir detalles de la historia clínica de los pacientes, lo cual está recogido en el Juramento Hipocrático.

Incluso, de ser ciertos los parámetros expuestos, no se explica por qué lo mantienen hospitalizado e incomunicado y con un fuerte operativo policial en las inmediaciones del hospital, dijeron varios miembros de la sociedad civil cubana, quienes reclaman una fe de vida. El régimen tampoco ha querido mostrar las imágenes de la cámara de vigilancia que tiene frente a la puerta del artista.

El médico Leandro Castellanos Vivancos, especialista en medicina interna, dijo que el régimen se “burla” de la comunidad científica de la isla al intentar desacreditar la huelga de Otero Alcántara mostrando valores incompletos y manipulados.

“Cada día me doy cuenta que es terrible e increíble como mienten (...) Luis Manuel Otero Alcántara puede estar bien, y si está bien me alegro, pero no quiere decir que no haya estado en una inanición voluntaria, en una huelga de hambre y sed”, dijo.

Otero Alcántara inició su huelga de hambre y sed para protestar por el allanamiento de su vivienda y el robo de sus obras de arte el pasado 14 de abril por miembros de la policía política.

El artista pidió la devolución de sus obras o una indemnización de $500,000 para reparar el barrio de San Isidro. También exigió una disculpa de las autoridades, el retiro del cerco policial en las inmediaciones de su vivienda y la retirada de una cámara de vigilancia del Estado orientada hacia la puerta de su casa.

El caso de Otero Alcántara ha suscitado una amplia repercusión internacional. La Unión Europea y Estados Unidos pidieron que se respeten los derechos del artista, mientras que organizaciones como Freedom House han pedido a “organizaciones internacionales, la prensa extranjera, los gobiernos democráticos y las embajadas presentes en La Habana” que brinden asistencia a las personas afectadas.

“El Gobierno cubano debe actuar de inmediato con responsabilidad y poner fin al asedio policial y a los ataques físicos dirigidos contra integrantes del Movimiento San Isidro y las aprehensiones de corta duración ejecutadas por agentes vestidos de civil contra estos y otros artistas, periodistas y disidentes”, agregó la organización.

Decenas de cubanos están en una arbitraria detención domiciliaria mientras que más de una decena de jóvenes cubanos que se manifestaron el viernes en La Habana Vieja en solidaridad con Otero Alcántara se encuentran detenidos e incomunicados.

Los activistas Amaury Pacheco e Iris Ruiz, miembros del Movimiento San Isidro, fueron detenidos el sábado por fuerzas de la Seguridad del Estado y llevados a Villa Marista, cuartel de la policía política en el cual les aplicaron técnicas de tortura, relataron una vez que fueron liberados.

“Amaury ni ningún miembro de MSI ha cometido ningún delito, solo queremos expresarnos libremente”, dijo el Movimiento San Isidro en un comunicado.

