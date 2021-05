Los cubanos ventilan la frustración por los apagones en las redes sociales, el gobierno calla

Una mujer lava los platos iluminada por una lámpara de queroseno en el habanero barrio de El Vedado. EFE/Alejandro Ernesto EFE

Los temidos apagones están regresando a Cuba de forma intermitente sin que se hable de ello en los medios oficiales, a lo que se suma la escasez de pan, que ha obligado a racionar el producto y a sustituir la harina de trigo por maíz en algunos casos, dijeron varias fuentes con conocimiento de los hechos a el Nuevo Herald.

“La empresa eléctrica no tiene capacidad para producir toda la electricidad que el país necesita. No es tanto un problema de combustible como de capacidad. Pero tienen prohibido dar a conocer esta información por lo sensible del tema”, dijo un ejecutivo de la entidad estatal que prefirió el anonimato por no estar autorizado a hablar con la prensa.

En las redes sociales los cubanos han estado utilizando la etiqueta #reportoApagonCuba para dar a conocer las interrupciones del servicio eléctrico en diversas zonas del país.

En Colón, un pueblo de la provincia de Matanzas, al este de La Habana, en los últimos tres días los apagones intermitentes duran entre una y seis horas, de acuerdo a los reportes. En ciudades del interior del país como Cárdenas, Holguín, Santiago de Cuba y Pinar del Río también se han reportado cortes de electricidad.

#reportoapagoncuba

Así las cosas en Matanzas

Miércoles: 2 - 4 pm

Jueves: 12- 4 pm

Viernes: 9 y contando — Jancelito (@Jancelito99) May 14, 2021

“Los apagones intermitentes van a seguir. Son apagones salteados, no programados”, agregó una de las fuentes.

Cuba produce electricidad fundamentalmente en sus termoeléctricas, que tienen décadas de explotación por lo que la potencia total instalada como la energía bruta generada en las termoeléctricas han ido decreciendo. Las ocho termoeléctricas cubanas, que se alimentan del petróleo que envía Venezuela, producen el 60 por ciento de la energía de la nación.

Acaba de venir la corriente (5 horas de apagón) y se escucha a la gente gritando de alegría. Una costumbre muy rara que tenemos los cubanos.#reportoapagon — Daguito Valdés (@daguitovaldes) May 14, 2021

Las fuentes renovables aportan apenas el 4,5 por ciento del total de la generación de Cuba y el resto lo ocupan los polémicos grupos electrógenos, una solución temporal que el ex mandatario Fidel Castro encontró para otra crisis energética que sumió a la isla en la oscuridad a inicios de siglo.

El régimen de Nicolás Maduro ha estado enviando más petróleo a Cuba a pesar de la menguante producción de la estatal PDVSA. Según Reuters, unos 55 mil barriles por día van desde Caracas a La Habana, a pesar de que la producción de PDVSA disminuyó en casi un 20% durante el mes de abril si se le compara con igual periodo del año precedente.

Muchos cubanos han aprovechado las redes sociales para burlarse de la política del gobierno, lamentar los apagones o publicar comentarios sarcásticos sobre el discurso oficial.

*Vuelven los apagones en Cuba*

El Quinque: pic.twitter.com/k2Kv17znt6 — Jason The 13erseker (@13erseker) May 14, 2021

Ay no! Mi hijo nació en 1994. Los apagones eran de 12, 14, 16 horas, el calor y los mosquitos de fiesta. Su papá y yo nos turnábamos para echarle aire con un cartón mientras dormía. ¡Abajo la maldita dictadura! Viva Cuba Libre de comunismo! pic.twitter.com/lSyoNap3nh — AnCaVaSa (@ancavasa) May 12, 2021

