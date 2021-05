Los médicos cubanos la desahuciaron, pero en Miami esta Dama de Blanco recuperó su vida

La Dama de Blanco y ex presa política Xiomara Cruz Miranda está completamente recuperada en Miami gracias al trabajo de los médicos de esta ciudad, a donde llegó hace un año al borde de la muerte tras ser desahuciada por la medicina cubana.

Cruz Miranda fue condenada en 2018 a un año y cuatro meses de cárcel por el delito de “amenaza” por responder a una persona que le tiraba piedras al techo de su casa.

Encarcelada en la prisión de El Guatao, provincia de Artemisa, y posteriormente trasladada a una cárcel en Ciego de Ávila, Cruz Miranda fue diagnosticada con tuberculosis por los médicos de la prisión. Sus familiares y amigos han acusado al gobierno de hacerla enfermar.

“El cambio que ha dado la Dama de Blanco Xiomara Cruz ha sido increíble”, dijo el doctor cubanoamericano Alfredo Melgar, que calificó de “negligencias médicas de todo tipo” lo que sufrió la activista en Cuba.

“En la cárcel de Ciego de Ávila la hicieron aspirar un éter que le provocó un daño permanente en el pulmón. Una vez en Miami tuvimos que mantenerla en terapia intensiva durante algunas semanas con respiración asistida incluso porque vino desde Cuba en condiciones terribles”, añadió.

“La Dama de Blanco Xiomara Cruz es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando se une la ciencia con la voluntad y la fe en Dios”, dijo.

La Dama de Blanco, Xiomara Cruz Miranda, es trasladada al Hospital Jackson Memorial desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Ricardo Quintana Martinoticias

Cruz Miranda dijo a el Nuevo Herald que se siente “mucho mejor” a un año de estar en Estados Unidos.

“Estoy muy agradecida a todos los médicos que me han ayudado a recuperarme porque la verdad es que estaba muy fastidiada por el régimen castrista”, dijo.

“Esos sicarios utilizan el sistema de salud pública para reprimir a los opositores en vez de sanar, que su función. Me mantengo muy al tanto de las noticias de Cuba y seguiré luchando por ver a mi país libre”, agregó.

Cruz Miranda dijo que teme por la suerte de Luis Manuel Otero Alcántara, el artista cubano que lleva más de 15 días detenido contra su voluntad en un hospital cubano tras pasar ocho días en huelga de hambre y sed.

“A él le están haciendo lo mismo que a mí. Seguramente están tratando de manipular su salud. En mi caso me inocularon bacterias que casi me llevan a la muerte. Ese es un régimen asesino y corrupto del cual no se puede esperar nada bueno”, agregó.

