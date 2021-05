Cancelan en Cuba transmisiones de Eurocopa y Copa América, los fanáticos del fútbol explotan

Logo de la Eurocopa y la Copa América editados en Layout App.

El canal de deportes en Cuba, Tele Rebelde, anunció a través de sus cuentas digitales que no cuentan con presupuesto para transmitir los partidos de la Eurocopa y la Copa América, dos de los torneos más importantes del mundo del fútbol a nivel de selecciones.

“Debido a la tensa situación financiera que hoy vive el país, afectada aún más por la pandemia de COVID-19, no contamos con los fondos necesarios para adquirir los derechos de transmisión de ambos eventos”, decía el comunicado del canal.

En esta edición de la Copa América el dúo cubano Gente de Zona tendrá el honor de interpretar la canción oficial del torneo. Por otra parte, el tema de la Eurocopa que se está promoviendo en España es una colaboración de Beatriz Luengo y Yotuel Romero.

Tanto Gente de Zona como Yotuel Romero han sufrido ataques de la prensa oficialista del régimen cubano y sus acólitos por su participación en la canción “Patria y Vida”, la cual se ha convertido en un himno de lucha en contra de la dictadura y continúa causando revuelo en todas las esferas del oficialismo.

Ante esta decisión, las reacciones negativas de los fanáticos futboleros de la isla no se hicieron esperar ya que en los últimos años el fútbol se ha vuelto más popular entre los jóvenes que el deporte nacional, el béisbol, y el boxeo.

“Falta de alimentos, de medicamentos, apagones, policías maltratando gente en las calles, y ahora esta gente con esta noticia, sabiendo que el fútbol es una de las pocas cosas que le alegra el fin de semana a cualquier cubano”. ¡Lo que no tienen es vergüenza! A este paso inauguramos el cuarto mundo.” comentaba el usuario Hansel del Toro en la página de Facebook de Tele Rebelde.

“Cuanta miseria en este país. El único país del hemisferio occidental que no tiene televisión por cable, pero todo esto pasa cuando te regalan las cosas, no te puedes quejar porque es gratis. Cuanta tristeza vivir en este país”, señalaba otro perfil.

Debido al sin número de reacciones de protesta ante este comunicado, el canal volvió a dar otra explicación al respecto.

“Para acceder a la mayoría de las principales competiciones, primero hay que adquirir los derechos de emisión, lo que no ha sido posible por la difícil situación económica que sufre nuestro país. Nos disculpamos con ustedes y seguiremos trabajando por mejorar las opciones de programación, a la vez que le saludamos cordialmente”, concluían desde las redes sociales de Tele Rebelde.

Es su página de Facebook el joven escritor, fotógrafo y activista Ariel Maceo Tellez comentó desde La Habana, este martes 25 de mayo, que “La decisión de no transmitir la Copa América y la Eurocopa, es una decisión política, no le busquen más. La música oficial de ambos torneos lleva sangre cubana, y no cualquiera. Son los protagonistas de ese himno que es ‘Patria y Vida’. Gente de Zona le pone la música a la Copa América y Yotuel forma parte del tema de la Eurocopa. Esto no es al azar.

Más allá del negocio y el espectáculo, es un claro mensaje por una parte de la comunidad internacional diciéndonos que nos respaldan, que la independencia cubana no está sola. (...)Por eso el régimen quiere prohibir ambos torneos, para que su música y su vibra no le llegue a Cuba.”