Otaola califica como ‘servile e inmoral’ mensaje de Tania Bruguera al gobernante Díaz-Canel

Alex Otaola la volvió a armar. El controversial influencer arremetió contra Tania Brugueras por un mensaje que la disidente le mandó al gobernante de Cuba Miguel Díaz-Canel y que Otaola calificó como “servil e inmoral”, en su programa.

El conductor mantiene una postura de no negociación con los regímenes de izquierdas de Cuba y América Latina y por esta posición ha tenido enfrentamientos con figuras como Luis Manuel Otero Alcántara y Brugueras.

En una entrevista con un medio de información cubana, Brugueras, miembro del grupo del 27N, reveló cual sería su mensaje para Díaz Canel en caso de poder tener contacto con él directamente.

“Señor presidente Díaz Canel yo quisiera decirle que no tenga miedo al pueblo, el pueblo no es su enemigo. Usted tiene una función histórica muy importante, que es llevar a este país a una transición democrática, estamos con usted para ese proceso, por favor háganos parte de ese proceso, empiece ese proceso de transición donde no se pierda la justicia social”, argumentó la activista.

Ante estas palabras, Otaola afirmó que en Cuba no existe la justicia.

“Tú misma has sido secuestrada innumerables veces sin que la justicia pueda hacer nada por ti Tania Bruguera. Tú has demandado en la fiscalía cubana y no te han hecho caso”, dijo Otaola.

Durante su programa, el conductor expresó su preocupación ante un supuesto “cambio fraude”, el cual consiste en realizar una transición de gobierno donde haya lugar para los dirigentes que se encuentran en el poder, y que aquellos que han cometido crímenes no tengan que pagar ante la justicia.

Durante la entrevista, Tania brugueras también le pidió al presidente de Cuba que les brinde a los cubanos derechos políticos para así poder tener libertad de expresión, de asociación, de religión y una prensa libre. Además, también le pidió a Díaz Canel que inicie un proceso de transparencia institucional con respecto al gobierno y que cree una comisión anticorrupción gubernamental.

“Convoque usted, Díaz Canel, al diálogo nacional que tanta falta nos hace, pero convoque a un diálogo nacional donde estemos todos en igualdad de condiciones; las personas que le son a ustedes incómodas y las personas que no son a nosotros incómodas. Sentemos todos juntos a dialogar y a ver que se puede salvar y que se puede transformar”, comentaba la activista.

Otaola explotó ante estas palabras y argumentó que la transformación que tiene que haber en Cuba tiene que ser radical y que el Partido Comunista de Cuba (PCC) tiene que salir del poder. También comentó que tienen que pagar todo aquel que ha privado a los cubanos de todo tipo de derechos durante estos 62 años de ultraje y de destrucción.

“El pueblo de Cuba no necesita dialogar Tania Bruguera, el pueblo de Cuba necesita comida, el pueblo de Cuba necesita libertad, el pueblo de Cuba necesita derechos, todos juntos. ¿Quién es la dictadura y quien eres tu para administras la dosis de derechos que no van a volver a dar luego de esta suplica ridícula?”, reafirmó Otaola.