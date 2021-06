Cuba obtiene más tiempo para pagar la deuda con el Club de París en medio de penurias sin precedentes

Los acreedores del Club de París concedieron a Cuba una nueva prórroga en los pagos que debía hacer en virtud de un acuerdo de 2015, tras conocer las “penurias sin precedentes” que ha creado el endurecimiento del embargo estadounidense y la crisis desencadenada por la pandemia del COVID-19.

Una delegación encabezada por Ricardo Cabrisas, viceprimer ministro de Cuba, estuvo en París esta semana para hacer una presentación a Emmanuel Moulin, actual presidente del Club de París, y a otros representantes de las naciones acreedoras ricas, que mostraba cómo la economía de la isla está pasando apuros bajo la peor crisis en décadas, según Prensa Latina, la agencia de noticias estatal de Cuba.

El alto funcionario cubano se centró en las consecuencias de las sanciones de la era de Trump para la economía de la isla, pero también detalló cómo el COVID-19 ha golpeado a su sector turístico, señaló el reporte. Cabrisas también mencionó los efectos del cambio climático, el cual ha aumentado la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. Cuba se encuentra frecuentemente en la trayectoria de los huracanes, habiendo experimentado al menos 54 huracanes o tormentas tropicales en el Atlántico desde el año 2000. En noviembre del año pasado, la tormenta tropical Eta provocó inundaciones y mareas de tempestad destructivas en la costa.

“Según fuentes diplomáticas, las negociaciones se desarrollaron en un clima constructivo y de entendimiento mutuo, lo cual permitió a la delegación visitante explicar las medidas que está adoptando la isla para asegurar la recuperación económica y mostrar el trabajo de sus científicos para combatir el COVID-19 y crear cinco candidatos a vacunas”, señaló Prensa Latina.

Ricardo Cabrisas, viceprimer ministro de Cuba, estuvo esta semana en París para reunirse con los acreedores del Club de París. Embajada de Cuba en Francia

El reporte no detallaba el acuerdo en torno a la deuda. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba no respondió a las solicitudes de detalles sobre las negociaciones. El Club de París no respondió a las solicitudes de comentarios.

Cuba ha incumplido repetidamente los pagos de todas sus deudas durante más de tres décadas. La deuda del Club de París ya fue renegociada en 2015, cuando Cuba alcanzó un acuerdo histórico con 14 naciones lideradas por Francia. Acordaron cancelar $8,500 millones en pagos de intereses atrasados a cambio de una promesa de Cuba de pagar $2,600 millones de la deuda original –impagada por primera vez en 1986– a lo largo de 18 años hasta 2033. El grupo de acreedores de Cuba incluye a Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Suecia, Suiza y Gran Bretaña.

El año pasado, la isla pidió a los acreedores una moratoria de dos años y la exención de las multas por impago. Aceptaron un año y exigieron una nueva ronda de conversaciones este año para discutir los vencimientos impagados y llegar a un acuerdo para los futuros pagos.