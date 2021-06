Ex integrantes del grupo Orishas sacan nueva canción para contrarrestar Patria y Vida

Los ex integrantes del grupo musical cubano Orishas, Roldán González Rivero y Hiram Riveri Medina (el Ruso), estrenaron canción en contra del embargo económico y a favor del gobierno de Cuba.

Esta noticia ha tomado de sorpresa a muchos de los seguidores del grupo musical cubano. Recordemos que estos artistas junto a Yotuel Romero, participante de ‘Patria y Vida’, fueron artífices de canciones como “Ojalá pase” y “Ámame como soy” las cuales denuncian de manera directa al régimen cubano.

Este tema musical titulado ‘Cuba’ sale a la luz días después de que el influencer cubano Alexander Otaola comentara en su programa de la noche sobre un supuesto distanciamiento entre Yotuel y el resto de los integrantes del grupo.

“Llegan a mis oídos denuncias que dos miembros de Orishas han sido requeridos de alguna manera para ripostar Patria y Vida, me refiero al Ruso y a Roldán”, comentaba el presentador. “Roldán estaba molesto con Yotuel desde el primer día que Yotuel utilizó la música de Orisha para graficar aquel video que hablaba de la represión a las “Damas de Blanco”.

El video musical fue publicado en una página de YouTube bajo el nombre de ‘Qva de Verdad’ la cual ha desactivado la opción hacer comentarios. De ahí también se ha publicado en páginas de Facebook como es el caso de Ifa Criollo, una página con cierta inclinación al castrismo, y allí casi todos los comentarios que recibieron fueron positivos.

“Excelente trabajo”, “Bravo” o “Cuba Bella” eran algunos de los comentarios que se reflejaban en la publicación.

Por parte del exilio, figuras como Eliécer Ávila, presidente del movimiento Somos +, demostró su total descontento ante esta canción.

“Este video cae en un momento en que se ha logrado que el mundo entero tome conciencia de que el bloqueo que hay en Cuba es interno, que son los comunistas los que tienen bloqueados a 11 millones de cubanos”, comentaba Ávila.

“¿Dónde vive el Ruso?, ¿dónde vive Roldán? que no se enteran de que es el pueblo de Cuba el que está bloqueado por el partido comunista, el que no puede hacer una empresa como han hecho ellos, que no pueden ganar dinero como han hecho ellos, el que no puede viajar el mundo como lo han viajado ellos.”

Este martes, Yotuel Romero realizó una publicación promocionando el tour de Patria y Vida y comentaba que el nunca dejaría que las canciones que el compuso representen a un gobierno y no a un pueblo.

“El tren paró y cada cual cogió su rumbo. El de la verdad lleno de piedras porque la verdad molesta, el de seguir en la lucha por los derechos humanos, es también el rumbo de las amenazas (..). El otro rumbo el de LA MENTIRA, ese es el fácil el de “si haces esto te doy lo otro” es el camino de tapar el sol con un dedo”, exponía el participante de Patria y Vida.