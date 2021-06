Otro caso de feminicidio en Cuba: Muere joven de 22 años tras golpiza de su expareja

Getty Images

Cuba fue escenario de nuevo feminicidio. Esta vez una joven de 22 años residente en el municipio habanero de Boyeros fue asesinada a golpes por su expareja según reporta la plataforma Yo Sí Te Creo y otros medios de comunicación de la Isla.

El medio independiente, a través de una declaración en Twitter, contó los detalles del hecho, informando que los abusos cometidos por el agresor eran conocidos en la vecindad.

“Lamentamos el feminicidio, el pasado 6 de junio, de una joven de 22 años, en el barrio periurbano de Rio Verde, en el municipio habanero de Boyeros. Las golpizas por parte de su agresor, expareja en el momento de los hechos, resultaban habituales y era conocido por el vecindario”, decía el comunicado.

Lamentamos el feminicidio, el pasado 6 de junio, de una joven de 22 años, en el barrio periurbano de Río Verde, en el municipio habanero de Boyeros. Las golpizas por parte de su agresor, expareja en el momento de los hechos, resultaban habituales y era conocido por el vecindario. pic.twitter.com/J5hu5vmDLG — Yo Sí Te Creo en Cuba (@YoSiTeCreoCuba) June 20, 2021

Desgraciadamente, esta vez el encuentro entre la víctima y el agresor terminó siendo mortal.

“Ese día la joven no sobrevivió a la brutalidad habitual. Deja una hija pequeña, fruto de la relación con el agresor, a la que le enviamos nuestras condolencias, así como a familiares y amistades”, agregó el comunicado de Yo Sí Te Creo.

Dicho medio independiente ha hecho un llamado a las comunidades a no guardar silencio ante este tipo de actos violentos.

“Llamamos una vez más a las comunidades a romper el silencio cómplice, a no juzgar a la mujer porque vuelve con el maltratador: no es masoquista, está atrapada en el ciclo de violencia y necesita ayuda especializada”, concluyó.

Ese día, la joven no sobrevivió a la brutalidad habitual. Deja una hija pequeña, fruto de la relación con el agresor, a la que le enviamos nuestras condolencias, así como a familiares y amistades.



Llamamos una vez más a las comunidades a romper el silencio cómplice, a no juzgar — Yo Sí Te Creo en Cuba (@YoSiTeCreoCuba) June 20, 2021

La identidad de la víctima no ha sido revelada por este medio, pero resalta la necesidad de una ley integral de género para castigar con mayor severidad aquellas personas que comentan crímenes de esta índole.

A finales de mayo de este año, la ONG Red Femenina de Cuba reportó dos feminicidios y 28 casos de agresiones a mujeres a través de su página de Facebook.

Entre estos casos se encuentra el de la activista Iliana Hernández, Tania Bruguera, Berta Soler, Mary Karla Ares, la exjueza Yeilis Torres Cruz, agredida por el periodista oficialista Humberto López, entre otros.

Marthdella Tamayo, activista de esta organización, le comentó al portal Radio Martí que ha habido una escalada de violencia y que es necesario que se apruebe una ley contra la violencia de género.

“Con este feminicidio ascendemos al número 20 desde los reportes independiente que desde el inicio del 2021 venimos haciendo diferentes plataformas feministas dentro de la isla. Le recordamos al Estado cubano que el 2028 está muy lejos, pero muy lejos, que no podemos esperar al 2028 por una ley integral contra la violencia de género en Cuba”, comentó Tamayo al portal independiente.

En Cuba, no está tipificado el delito de feminicidio en el Código Penal. No existe una ley contra la violencia de género ni se incluyó en el Cronograma Legislativo aprobado en 2019, ni la Asamblea Nacional de mayoría femenina tuvo en cuenta la petición de plataformas femeninas cubanas de incluirla. Hasta hoy, no se ha fijado la fecha en que se aprobará esa Ley.