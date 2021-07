Alarma en Matanzas por colapso del sistema de salud, falta de medicinas y recursos

La población de Matanzas, en el occidente de Cuba, alarmada por la creciente ola de casos de COVID-19, la falta de medicinas y el colapso de los hospitales se ha volcado a las redes sociales a denunciar y pedir ayuda.

Con la etiqueta #SOSMatanzas, cientos de personas han publicado mensajes en grupos de Facebook y WhatsApp, algunos de frustración y otros buscando llamar la atención de las autoridades, reclamando al gobierno medicinas y otros recursos.

“Necesitamos ayuda. ¡Cárdenas necesita ayuda! ¡Matanzas necesita ayuda! ¡Cuba necesita ayuda!”, son algunos de los angustiosos mensajes que han desbordado las redes sociales desde la mañana del lunes.

Algunos han escrito en las redes pidiendo al gobierno que envíe médicos de la Brigada Henry Reeve a Matanzas. La Brigada Henry Reeve está compuesta por médicos que el gobierno cubano envía a otros países a trabajar en lo que organizaciones y gobiernos han calificado de trabajo forzado.

Los trabajadores sanitarios cubanos han denunciado el colapso del sistema de salud de la provincia de Matanzas ante la creciente ola de casos positivos de coronavirus y la falta de condiciones para auxiliar a todos los pacientes.

Tras la debacle en las redes sociales, el gobernante Miguel Díaz-Canel dijo en Twitter que enviarían recursos a la provincia “ante el aumento de casos” y que “se trabaja con urgencia para habilitar nuevas capacidades hospitalarias”.

“Brigadas del país apoyarán a #Matanzas, para superar la situación epidemiológica más compleja del país. Nuestros médicos se crecen ante las dificultades y tienden puentes para ayudar en los momentos más difíciles. Gracias, otra vez, por tanto altruismo”, escribió.

Más tarde, en una reunión del primer ministro Manuel Marrero Cruz y autoridades matanceras, la periodista de TV Yumuri Eliane Táboas informó a través de su perfil de Facebook que el gobierno enviaría 100 médicos y 100 enfermeras de la Brigada Henry Reeve de diferentes provincias para apoyar la labor del personal ante la compleja situación de la provincia.

Algunos reaccionaron en las redes y dijeron que los médicos no eran lo que necesitaban: “EL S.O.S no es para pedir médicos, EL S.O.S es para ayudar a los médicos que tenemos a que puedan realizar su trabajo como se debe, que no tengan que sufrir ver a un paciente muriéndose y no tener oxigeno para ponerle, que no tengan que sufrir ver un paciente con fiebre y no tener que suministrarle, los médicos de la brigada Bienvenido sean, ninguna ayuda esta de más, PERO ESO NO VA A RESOLVER EL PROBLEMA PORQUE NO SON MAGOS”, escribió un usuario.

Los médicos no tienen recursos

El fin de semana las autoridades anunciaron que duplicarían el número camas de terapia intensiva de la provincia, la cual tiene la mayor tasa de incidencia de casos positivos de COVID-19 del país, destacándose los municipios de Cárdenas y Matanzas.

José Ángel Portal Miranda, Ministro de Salud Pública, informó que los estudiantes universitarios de medicina de sexto año que hayan pasado sus exámenes se incorporarían a los hospitales a brindar asistencia.

Las autoridades han dicho que se espera un incremento en el número de casos en los próximos días y reconocieron la necesidad de aumentar la capacidad en las instituciones para asumir el número cada vez mayor de quienes requieren hacerse la prueba de COVID.

Aunque las autoridades intentan enviar un mensaje de ecuanimidad a través de los medios oficiales, personal de la salud y pacientes han utilizados sus redes sociales para denunciar las carencias.

Una persona identificada en Facebook como Javier Alejandro Velázquez, enfermero del hospital Faustino Pérez en Matanzas, dijo en una publicación:

“Quiero que me digan dónde están esas condiciones cuando el hospital no dispone de una camilla tan siquiera para recibir un paciente en el cuerpo de guardia ni en la de emergencia, donde tenemos más 50 personas en el cuerpo de guardia de respiratorio entre familiares y pacientes sin poder ser ingresados”.

“No engañen más al pueblo, no expongan más a su personal que somos nosotros los que damos la cara al problema y a los familiares que tenemos que decirle que no tenemos donde poner a su familiar porque no hay camas ni camillas en el hospital, sin agua por más de 6 horas en dos periodos del día, se la pasan en reuniones en despachos, pero nadie da soluciones esto es una crónica de una muerte anunciada porque el Faustino y la provincia está COLAPSADA”, escribió.

Un usuario de la misma plataforma bajo el nombre de Estefanía Rodríguez escribió: “Yo sé que es verdad, vivo frente a un policlínico y veo como las personas vienen desesperadas en busca de ayuda y los médicos no pueden hacer nada pues no está en sus posibilidades pues no tienen recursos y ni tan siquiera locales para aislarlos”, agregó.

Comentario en Facebook

Una usuaria identificada como doctora Alina Barbara Lopez Hernández realizó un llamado a través de su perfil de Facebook: “Si de otras provincias no se puede que Cuba solicite ayuda internacional. ¡¡¡Es una emergencia!!!”, escribió.

Un mensaje que circulaba en grupos de WhatsApp supuestamente escrito por una doctora llamada Yisell Cutiño decía:

“Necesitamos insumos médicos y alimentación para cubrir los centros de aislamiento. El país no está en condiciones y lo entendemos, PIDAMOS AYUDA, a la OMS, a la comunidad internacional, a los países amigos, a…., cualquiera que desee brindarla”.

“Mientras los medios de difusión masiva sigan mostrando imágenes en Matanzas como las de hoy en salas privilegiadas del Hospital Faustino Pérez y no muestren los videos que circulan por las redes de los pasillos del Hospital Julio Aristegui Villamil de Cárdenas colapsados, mis respetos para ellos pero solo se está mostrando una parte de la realidad”, escribió.

Medicinas a precios desorbitantes

En varios grupos en las redes sociales de compra y venta informal muchas personas se están quejando por los precios desorbitantes de las medicinas.

En mensajes revisados por el Nuevo Herald en el grupo de Facebook “Compra y venta en Cárdenas”, una usuaria bajo el nombre de Fabiola Fernández González comentaba que el precio en el mercado negro de tres azitromicinas, un antibiótico, era de 2,500 pesos cubanos.

Un cubano que vende medicamentos en el mercado negro le dijo a el Nuevo Herald de manera anónima por miedo a represión del gobierno cubano que todos los precios están por los “cielos”.

“La dipirona que es una de las que las personas más compran. Yo vendo 30 pastillas por 900 pesos cubanos, y pastillas de cefalexina a 500 pesos cubanos, y créeme que mis precios están bastante bien”, dijo.