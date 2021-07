Cubanos denuncian que perdieron los saldos de sus teléfonos cuando el gobierno quitó internet

A medida que algunos cubanos empiezan a conectarse después que el gobierno bloqueó internet y las redes sociales tras las protestas de esta semana, cientos de personas están denunciando que perdieron los saldos de sus teléfonos y que la empresa de telecomunicaciones no les responde ni les da explicaciones.

Los cubanos han empezado a conectarse lentamente a través de VPNs, pues el gobierno mantiene bloqueadas las redes sociales y el internet. El régimen reconoció en televisión nacional que había cortado el acceso a internet.

En Cuba hay una sola empresa de telecomunicaciones, ETECSA, que pertenece al gobierno. Ese monopolio ofrece servicios de telefonía móvil a través de un sistema de “saldos” que los usuarios compran y consumen hasta que se termina. Los datos móviles deben comprarlos aparte. El saldo y los paquetes de datos tienen una fecha de vencimiento y si no ha sido utilizado para ese entonces, los usuarios lo pierden.

Muchos cubanos en el extranjero le recargan los saldos y los datos móviles a su familia en la isla a través de servicios como Cuballama, Llama Cuba, o Cubatel, entre otros, empresas radicadas fuera de la isla. Los precios de las llamadas “recargas” rondan los $25 y duran menos de un mes.

Muchos cubanos en la isla denuncian que también perdieron los saldos de las recargas.

Cuballama señaló el miércoles “la denuncia de miles de nuestros clientes, quienes acusan a ETECSA de privar a sus familiares en Cuba de comunicación al suspender el acceso total o parcial a los datos móviles”.

“Múltiples aplicaciones tales como Whatsapp, Facebook, Twitter y servicios de VPN han sido bloqueadas durante las últimas horas con el único propósito de silenciar al pueblo para que el mundo no pueda ver lo que está ocurriendo dentro de la Isla. Exigimos a ETECSA que los servicios de internet sean restablecidos”, dijo la empresa en un correo electrónico a sus clientes.

Una grabación de una llamada a ETECSA de un cubano reclamando que no tiene internet y que su saldo va a expirar recibió decenas de comentarios en Twitter de personas en la misma situación.

“Anoche me acosté con más de 500 megas y ya está mañana no tenía megas. Me están robando los megas”, escribió un usuario.

“Una falta de respeto total una burla para los clientes que pagan por un servicio que lo dirige el estado pongan la internet es lo que deben hacer”, comentó un usuario.

“Están violando los derechos de sus consumidores que compran los paquetes que ademas están super caros y quitan el internet por mas de 3 días sin ninguna explicación”, dijo otro.

“Es un mecanismo de control más que utilizan, no les interesa que lo que pagamos en internet no lo paga nadie en el mundo, les interesa que toda la información pasa por ellos”, escribió otro usuario.

“Qué barbaridad si eso no es dictadura y control entonces quien sabe qué será”, escribió otro.

Algunos dijeron que desde el domingo, cuando estallaron protestas por toda la isla contra el régimen, no habían podido hablar con la empresa.

A una pregunta de si el gobierno estaba bloqueando el acceso a internet, el canciller cubano Bruno Rodríguez dijo en una conferencia de prensa que se trataba de una situación “complicada” y que los cortes de energía podrían afectar las telecomunicaciones.

Pero horas después, Arleen Rodríguez Derivet, subdirectora de la Mesa Redonda, habló en televisión nacional de “la medida del corte de las redes sociales”, el cual justificó: “es el área donde se está organizando la guerra contra Cuba”.

Miles de cubanos salieron a las calles de toda la isla el domingo a protestar contra el gobierno en un estallido social sin precedentes y fueron reprimidos por las fuerzas del régimen y turbas gubernamentales armadas con garrotes.