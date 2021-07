Silvio Rodríguez cuestiona la veracidad de imágenes de represión policial en Cuba

Las protestas del 11 de Julio se volvieron tema de conversación con una avalancha de fotografías y videos en redes sociales mostrando la represión del régimen cubano contra manifestantes pacíficos.

En pocas horas, los miles de ciudadanos que tomaron las calles de Cuba crearon la protesta más grande que ha visto la isla en años recientes. Para controlar el ambiente mediático, el régimen cubano bloqueó el acceso a redes sociales como Facebook, Whatsapp, Telegram e Instagram. Aún así, más de un millón de usuarios lograron evadir las restricciones para compartir lo que ocurría dentro de la isla.

Pero si las imágenes han demostrado que el gobierno usó la violencia en las protestas, el cantante y poeta Silvio Rodríguez, ícono de la nueva trova cubana, ha desafiado su veracidad.

Por medio de su blog “Segunda Cita”, el cantautor compartió un texto del escritor argentino Julio Cortázar bajo el nombre “Policrítica en la hora de los chacales” el domingo pasado. Aunque el texto de Cortázar es interesante por sí solo, Rodríguez capturó la atención de los lectores en la sección de comentarios del blog.

Un día después de la publicación original, el cantautor respondió a los muchos comentarios en la plataforma sobre la represión en Cuba.

Rodríguez inició su intervención reiterando que “por supuesto” hubo “excesos policiales” durante las protestas del 11 de Julio. En las siguientes oraciones cuestionó la integridad de la información que ha sido compartida en redes sociales, declarando que “no me ha tocado ver un solo video que muestre el momento en que una manifestación pacífica es agredida por la policía. Puede que exista pero yo no lo he visto. Siempre lo que se muestra es el momento de la violencia, nunca cómo empezó”.

A manera de concluir su intervención, el cantautor agregó:

“Tengo la impresión de que mucho de lo que hemos visto ha sido editado con mucha precisión, para mostrar lo que se ha querido destacar”.

En un comentario distinto, Rodríguez criticó la falta de reporteros durante las protestas que generó las imágenes que considera poco confiables.

“También se impone que nuestra prensa tenga las pilas mejor puestas. Si desde el primer momento se hubiera filmado todo, las distorsiones hubieran sido más difíciles” lee su intervención.

A la fecha, la represión autorizada por el primer secretario del partido comunista cubano, Miguel Díaz-Canel, ha resultado en la muerte de un cubano y la detención de más de 500 personas tras los disturbios.