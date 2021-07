COVID-19 avanza sin freno en Cuba: reportan récord de contagios y muertos en un día

Leer más

En enero de 1959, Fidel Castro habló en La Habana y dijo: “Tenemos un país libre. No tenemos censura y la gente puede reunirse libremente. Nunca usaremos la fuerza y el día que la gente no me quiera, me iré”.

Castro prometió una mejor forma de vida. Pero la realidad es que la revolución de Castro, que comenzó efectivamente el 26 de julio 1953, se convirtió en una especie de contradicción tropical: una isla rica en tradiciones, rica en tierra fértil, rica en espíritu empresarial; sin embargo, encarcelados por las garras de una dictadura que ha traído solo hambre, pobreza y opresión a su pueblo.