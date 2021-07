Continúan los feminicidios en Cuba, dos mujeres son apuñaladas en Villa Clara

Getty Images

Dos nuevos casos de feminicidios se confirman en Cuba, después de haber sido apuñaladas en un poblado de la provincia de Villa Clara dos mujeres, según reportó el portal independiente Cubanet, y otras plataformas que se han hecho eco de este desafortunado acontecimiento como Yo Sí Te Creo en Cuba, conocida por su activismo en contra de la violencia de género en la isla.

“Lamentamos la confirmación de dos nuevos feminicidios. Lleguen nuestras condolencias a sus familiares y personas queridas”, expuso esta última plataforma a través de Twitter.

Según contó el portal Cubanet, los hechos ocurrieron el pasado 25 de julio en una zona rural conocida como Paja de Arroz en el municipio de Placetas. Daniela Cintra Martín, de 23 años, y su madre, de 42, murieron a manos de la ex pareja de la joven.

De acuerdo con la nota, la joven era madre de dos menores de edad, uno de ocho años y otro de año y medio; y fue apuñalada dentro de su casa por el padre del niño menor. La madre intentó defender a su hija, pero lamentablemente el agresor terminó asesinándola de igual manera y tras cometer el crimen salió huyendo.

La joven falleció en el lugar de los hechos, pero su madre fue trasladada al hospital donde moriría tres días después de haber sido ingresada.

Según el artículo, los familiares y allegados a las víctimas expresaron su preocupación por el futuro de los dos menores de edad, que perdieron a su madre y abuela en el mismo crimen.

“Dos victimas más de la indefensión legal que sufrimos las mujeres cubanas que precisamos de reconocimiento de este tipo de violencia”, expuso a través de un tuit la periodista independiente cubana, residente en la isla, María Matienzo Puerto.

“En total, las dos víctimas dejan tres hijos huérfanos, dos de ellos menores de edad”.

Hasta principios de julio, la plataforma YoSíTeCreo en Cuba, había confirmado de forma independiente más de 20 feminicidios y un asesinato de género ocurridos en la isla en este año.

Durante los últimos meses varias organizaciones feministas independientes han trabajado al unísono para presionar a las autoridades cubanas con el propósito de impulsar políticas de protección hacia la mujer, pues estiman que la situación se ha agravado como consecuencia del confinamiento debido a la pandemia y la crisis socioeconómica que atraviesa el país.

En Cuba no está tipificado el delito de feminicidio en el Código Penal. No existe una ley contra la violencia de género ni se incluyó en el Cronograma Legislativo aprobado en 2019, ni la Asamblea Nacional de mayoría femenina tuvo en cuenta la petición de plataformas femeninas cubanas de incluirla. Hasta hoy, no se ha fijado la fecha en que se aprobará esa Ley.

