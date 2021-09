Asamblea de la Resistencia Cubana se une al paro nacional y reclama apoyo de los militares

Cuban exiles including members of the Assembly of the Cuban Resistance, gathered together during a press conference to announce next steps to support the civil uprising in Cuba. Celebrated at the Brigade 2506 Museum in Little Havana. Friday September 24, 2021.

La Asamblea de la Resistencia Cubana anunció su apoyo al paro nacional en la isla e hizo un nuevo llamado a los militares cubanos a unirse al pueblo en las protestas contra el régimen castrista de Miguel Díaz-Canel.

En conferencia de prensa celebrada este viernes 24 de septiembre en el Museo de la Brigada 2506 en la Pequeña Habana, la Asamblea de la Resistencia Cubana anunció el apoyo a la iniciativa del paro nacional, concientizar a los militares cubanos que su deber es con el pueblo y apoyar la convocatoria del día de “Oración Nacional” el próximo 10 de octubre.

Orlando Gutiérrez Boronat, líder de la asamblea, comenzó la conferencia de prensa haciendo alusión a las diversas acciones que han estado ocurriendo en la isla después del levantamiento del 11 de julio, a pesar de la represión que ha desatado el régimen cubano contra los manifestantes.

“La Asamblea de la Resistencia Cubana, que une a 35 organizaciones de la resistencia cubana dentro y fuera de Cuba convoca al paro nacional, llamado que viene desde Cuba”, expuso Gutiérrez Boronat. “El paro nacional no es una fecha aún, es una conciencia de lucha que tendrá diferentes etapas. Estamos en la primera etapa que es de no cooperación con el régimen, de no participación, de protestar cada vez que sea posible”.

Johnny López de la Cruz, presidente de la Junta Directiva de la Brigada 2506, también resaltó durante la conferencia de prensa el papel que juega las milicias cubanas para liberar al país del régimen.

“Señores militares cubanos es hora de definirse, ustedes tienen la responsabilidad histórica y constitucional de no permitir que ese régimen nefasto continúe en ese camino absurdo que solo traerá mas derramamiento de sangre, pobreza y sufrimiento al pueblo cubano, deben proteger a ese pueblo que solamente desea libertad y vivir tranquilos en paz, y con leyes que los protejan”, añadió.

Gutiérrez Boronat también hizo un llamado a apoyar la iniciativa de “Oración Nacional” lanzada desde dentro de Cuba por la organización religiosa de Cristianos Cubanos en Comunión. Esta es una iniciativa abierta de oración y ayuno para pedir por Cuba este próximo 10 de octubre, fecha simbólica para los cubanos ya que representa el inicio de la lucha por la independencia contra el colonialismo español.

“Cristianos Cubanos en Comunión agrupa a católicos, evangélicos, movimientos apostólicos por encima de las diferencias doctrinales en un punto común, la unidad por la libertad de Cuba”, expuso una de las coordinadoras de esta iniciativa, la apóstol Cristina María Rodríguez.

Por último, La Asamblea de la Resistencia Cubana hizo un llamado al exilio cubano y a todas las comunidades amantes de la libertad a manifestarse ese mismo día a las 4:00 p.m. en el Monumento de la Fuerza Aérea de Liberación de la Brigada 2506, en el aeropuerto ejecutivo de Miami.

Esta historia fue publicada originalmente el 24 de septiembre de 2021 2:49 pm.