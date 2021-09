‘Luis Manuel Otero está en riesgo. Su vida está en peligro’: informa la activista Claudia Genlui

La activista cubana Claudia Genlui Hidalgo hizo pública la preocupación de los familiares del líder del Movimiento San Isidro (MSI), Luis Manuel Otero Alcántara, con el cual no tienen comunicación hace más de una semana.

“NO SABEMOS NADA DE LUIS. Ya pasaron más de 15 días desde que fue diagnosticado con COVID, hoy debía tener derecho a realizar una llamada. LE CORRESPONDE”, comentó la activista a través de su perfil de Facebook.

“Luis está en riesgo. Su vida está en peligro. Si no me llama asumiré, tal como él me dijo, que está en huelga (“me voy loma abajo”) que una vez más su cuerpo se sacrifica ante la injusticia”, añadió.

La activista exigió “escucharlo y no quiero más pretextos de enfermedades. La única vez que él ha contraído una enfermedad fue durante su encarcelamiento injusto desde el 11 de julio y por negligencia de las autoridades que lo mantienen retenido”.

La semana pasada Genlui Hidalgo informó que Otero Alcántara había dado negativo al COVID-19, y que se estaba recuperando de las secuelas de haberlos contraído en la cárcel.

“Luis Manuel Otero Alcántara me llamó hoy 21 de septiembre. Finalmente pude saber de él después de muchos días de angustia, porque lo tenían incomunicado. Está recuperándose de las secuelas de haber contraído COVID. Ya su PCR dio negativo, no obstante, se sigue sintiendo débil. Aún está en aislamiento”, dijo en su perfil de Facebook.

También comunicó que el artista le había pedido que comunicara que él sigue en pie de lucha y “conectado” con todos sus hermanos, y sobre todo continúa exigiendo su derecho a la libertad.

El coordinador del MSI lleva más de dos meses detenido en la prisión de Máxima Seguridad de Guanajay por querer formar parte de las manifestaciones populares del pasado 11 de julio en la habana contra el régimen. Otero Alcántara enfrenta presuntos cargos de atentado, resistencia y desacato, por lo que podría cumplir tres años de privación de libertad, según su abogado.

El artista independiente fue distinguido recientemente por la Revista Time como una de las personas más influyentes del año en el mundo por su lucha en contra del régimen cubano y en favor de la libertad de expresión.

Esta historia fue publicada originalmente el 29 de septiembre de 2021 11:50 am.