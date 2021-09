Residentes de Guantánamo levantan la voz y piden autorización para marcha pacífica

Un grupo de nueve residentes de Guantánamo solicitaron a través de una carta autorización al gobierno provincial para realizar una marcha pacífica el próximo 20 de noviembre en apoyo a la convocatoria de la plataforma Archipiélago.

La misiva, dirigida a Yuni Silvente Calderín, intendente del Consejo de la Administración Municipal de Guantánamo, explica que se disponen a comenzar la manifestación desde la confluencia de las calles Flor Crombet y Oriente, y esta concluiría en la Plaza Mariana Grajales.

El inicio de la actividad está previsto para las 2:00 p.m., con una duración estimada de tres horas y se espera la asistencia de alrededor de dos mil personas.

En el documento entregado se les pide a las autoridades el libre tránsito a todo cubano que desee sumarse a la convocatoria y, además, se asegura que se respetarán las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19.

Guantánamo es la quinta ciudad cubana en sumarse a las manifestaciones pacíficas convocadas por el colectivo Archipiélago para el próximo 20 de noviembre, y al igual que en las otras provincias, esta tendrá como objetivo exigir el cese de la violencia, que se respeten los derechos de todos los cubanos y que se solucionen las diferencias políticas e ideológicas a través de vías democráticas.

Archipiélago, encabezado por el dramaturgo Yunior García Aguilera y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTCD), difundieron un grupo de conductas cívicas para procurar el comportamiento pacifico en las manifestaciones de ese día.

El texto solicita a los manifestantes no prestar atención a los insultos, evitar actos violentos, no agredir propiedades públicas o privadas, mantenerse positivo ante la causa, no resistirse a los arrestos policiales y proteger a los más vulnerables, entre otras recomendaciones.

Por su parte, el régimen cubano ha comenzado a tomar cartas en el asunto. García Aguilera recientemente recibió amenazas por parte de la Seguridad del Estado que se hicieron pasar por médicos, y el director del Comité Ciudadano por la Integración Racial (CIR), Juan Antonio Madrazo Luna, fue arrestado e interrogado por ser uno de los promotores del evento.

