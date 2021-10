Yotuel Romero y J Balvin hacen las paces tras su enfrentamiento por los Latin Grammy

Yotuel Romero y J Balbin

El cantante cubano Yotuel Romero y el reguetonero J Balvin terminaron con su enfrentamiento. Los dos músicos hicieron las paces a través de una llamada por teléfono luego de que desataran una polémica a propósito de las nominaciones de este año a los premios Latin Grammy.

A través de un video en la plataforma de Instagram, Romero agradeció de corazón al artista colombiano por la conversación privada que sostuvieron por teléfono.

“Gracias por escucharme y ser honesto como eres, y por tener el corazón que tienes”, expuso.

Ambos artistas están disputando la categoría de “Mejor Canción del Año” y “Mejor Canción Urbana” de la 22 edición de los Latin Grammy. J Balvin está defendiendo su canción “Agua” junto a Tainy, y Romero está representando el tema musical de “Patria y Vida” junto a Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y el Funky.

Sin embargo, el intérprete de “Mi gente” considera que estos premios no valoran lo suficiente a los artistas que representan el género urbano y debido a esto hizo un llamado a los demás artistas a no participar en estos premios, lo cual provocó las respuestas de Yotuel Romero, su esposa Beatriz Luengo y Residente.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan respeto. PD: Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido”, comentó Balvin a través de su perfil de Twitter.

Los que tienen poder en el género NINGUNO DEBERÍA IR !! es decir todos porque somos un movimiento . — J BALVIN (@JBALVIN) September 28, 2021

Los Grammys no nos valoran , pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto . Pero ya el truco esta aburrido . Les damos Rating pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido ) JOSE — J BALVIN (@JBALVIN) September 28, 2021

Por su parte, el cantante cubano considera que los Latin Grammy son una ventana donde los artistas pueden contarle al mundo los que esta sucediendo en sus países con su música.

“Gracias José por tu videollamada y tu sensibilidad. Ojalá todos los artistas se sumen a esta convocatoria y tengamos una audiencia histórica y que se sienta el poder de los latinos y sus voces. Que viva Cuba, Venezuela, Colombia, México, (…). ¡Y que viva la música siempre!”, escribió Romero.

“No hay polémica con J Balvin mi gente. Hemos hablado como dos amigos. Pude explicarle que detrás de Patria y Vida hay mucho dolor y mucho sufrimiento. Maykel preso, Luis Manuel preso, el Funky regulado. Hay amenazas sobre mi esposa y sobre mí; hay difamaciones sobre Alexander y Randy. Fue muy lindo poder hablar de todo esto, Jose. Bandiciones. Patria y Vida”, concluyó.

