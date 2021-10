Autoridades de Santiago de Cuba impiden que activistas entreguen notificación de la marcha del 20N

El activista Dariem Columbié, integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue detenido este martes en Santiago de Cuba cuando intentaba entregar a las autoridades provinciales la notificación para formar parte de la marcha pacífica del próximo 20 de noviembre.

“En la tarde de hoy (ayer martes), a las 2:20 minutos aproximadamente, cuando me disponía a entregar la solicitud para la marcha que se efectuará el día 20 de noviembre, fui interceptado violentamente por agentes de la policía política. Dos de ellos vestidos de civil me salieron al paso sujetándome por el cuello para inmovilizarme”, expuso a través de su perfil de Facebook.

“Sin respiración me llevaron hasta el carro de patrulla, donde dos policías uniformados me esposaron y de cabeza me metieron al carro. En estas condiciones y sin que se me instruyera de cargos fui conducido hacia la estación 3 de la policía en Santiago de Cuba, La Motorizada. El oficial de la contrainteligencia que me interrogó aspiraba que le diera detalles de los planes de la marcha. Preguntaba por el financiamiento de la misma, como si se tratase de una feria”, agregó el activista.

Según su denuncia, él decidió no darle ningún tipo de información al oficial que lo estaba interrogando y lo único que dijo fue “¡con o sin papel, el 20 de noviembre Santiago marcha!”, a lo que el oficial respondió “¡ustedes están perdidos!”

El activista también expuso que le pusieron una carta de advertencia oficial por desobediencia, la cual él se negó a firmar, y pasada las tres horas fue puesto en libertad.

La detención de Columbié se suma a otra sufrida por la activista Elsa Isaac Reyes quien también intentó entregar una notificación para marchar el 20 de noviembre en Palma Soriano, Santiago de Cuba.

Según relató el portal independiente Diario Cuba, la joven les contó que fue detenida, golpeada y amenazada.

“Todavía tengo las manos adoloridas e hinchadas del forcejeo con ellos para quitarme los papeles”, dijo.

La marcha cívica por el cambio del 20 de noviembre está notificada a las autoridades en siete provincias, incluidas seis municipios cabeceras: Pinar del Río, La Habana, Holguín, Santa Clara (Villa Clara), Cienfuegos, Nuevitas (Camagüey) y Guantánamo.

