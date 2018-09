Régimen de Maduro acusa a EEUU de apoyar conspiraciones militares contra Venezuela

El régimen de Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de apoyar conspiraciones militares contra el gobierno venezolano y afirmó que tanto Venezuela como Latinoamérica en general impedirían que se concrete cualquier acción de esa naturaleza.

El vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo en su cuenta de Twitter: “en los propios medios estadounidenses salen a la luz nuevas y groseras evidencias” en referencia a un reportaje publicado el sábado por el diario The New York Times.

Ese medio informó que la administración del presidente Donald Trump sostuvo reuniones secretas con militares venezolanos disidentes en el 2017 para discutir sus planes de derrocar a Maduro, citando a funcionarios estadounidenses y a un ex comandante militar venezolano que participó en las conversaciones.

“Denunciamos ante el mundo los planes de intervención y apoyo a conspiraciones militares del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela”, dijo Arreaza.

A su vez el presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, citó una frase del prócer venezolano Simón Bolívar y denunció: “sigue el imperialismo atacando a los Pueblos”.

“’Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar a la América toda de miserias, en nombre de la libertad’ frase de nuestro padre Bolívar, hoy mas de doscientos años después, sigue el imperialismo atacando a los Pueblos. No pasarán, Nosotros Venceremos!!!”, aseguró el número dos del chavismo.

Evo Morales, presidente de Bolivia y un gran aliado de Maduro, también condenó la ‘conspiración golpista” en Twitter.

“Condenamos conspiración golpista de Trump que planea, en secreto, con militares traidores de Venezuela, cómo derrocar a Hno. @NicolasMaduro. Pueblos libres de Latinoamérica resistirán y derrotarán cualquier nuevo atentado del imperio contra la paz y democracia de la Patria Grande”.

Hasta el momento, Maduro no se ha referido en sus redes sociales al reportaje de The New York Times . En su último tuit de este domingo recuerda la muerte de Mao Tse Tung, a quien llamó “el gran timonel de la revolución china”.

“Hace 42 años falleció el Gran Timonel de la Revolución China, Mao Tse Tung. Líder del Partido Comunista y 1er Presidente de la República Popular; su gobierno dignificó al pueblo campesino. Mao nos dejó un legado de lucha antiimperialista junto a la clase obrera. ¡Venceremos!”, dijo el gobernante venezolano.

En un artículo publicado el sábado, The New York Times reportó que la administración de Trump sostuvo varios encuentros secretos con militares venezolanos disidentes en el 2017 y un funcionario estadounidense dijo a ese medio que se había decidido escucharlos.

Pero que las conversaciones no tuvieron el resultado que querían los militares y los funcionarios estadounidenses decidieron no apoyarlos.

“La Casa Blanca, que se negó a responder preguntas detalladas sobre las conversaciones, dijo en un comunicado que era importante entablar un ‘diálogo con todos los venezolanos que demuestren un deseo de democracia’ para traer un cambio positivo a un país que ha sufrido” tanto bajo Maduro”, según el diario.