Pese a críticas, Maduro dice que pronto visitará de nuevo al chef que lo trató como ‘un sultán’

El gobernante Nicolás Maduro dijo el martes que pronto regresará a Estambul para visitar el restaurante del reconocido chef turco Nusret Gökçe, conocido como Salt Bae, pese a que su reciente visita al lujoso local desató la furia de los venezolanos.





“Nos veremos muy, pero muy pronto”, dijo Maduro en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, al celebrar la gentileza del afamado chef de haberle invitado.

El impopular gobernante agregó que durante su visita al restaurante, tuvo la oportunidad de pasear por un museo ubicado dentro del local y que fue tratado como un verdadero sultán.

“Yo no lo conocía, nos dimos como 100 abrazos, el me veía y me abrazaba […] allá me senté en la silla de un sultán, el sultán Maduro me llaman ahora”, agregó.

Videos transmitidos a través de las redes sociales del gobernante venezolano comiendo en el restaurante de Nusret Gökçe despertaron la ira entre los venezolanos, un tercio de los cuales admiten que solo comen una vez al día.

Las imágenes también fueron criticadas por el senador estadounidense Marco Rubio, quien criticó al chef turco y lo calificó de “bicho raro”, luego de agasajar al “dictador” de un país donde los “bebés sufren desnutrición”.

“No sé quién es este bicho raro #Saltbae, pero el hombre del que está tan orgulloso de ser el anfitrión no es el presidente de #Venezuela. En realidad, es el dictador con sobrepeso de una nación en la que el 30% de las personas solo come una vez al día y los bebés sufren desnutrición”, dijo en su cuenta de Twitter el legislador de Florida.