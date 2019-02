Llegan a Venezuela 933 toneladas de medicinas procedentes de Cuba y China

Una fotografía de archivo de un mural que representa al ex presidente venezolano Hugo Chávez y al ex presidente cubano Fidel Castro el día de las elecciones para una nueva asamblea constituyente en Caracas, Venezuela, 30 de julio de 2017. Cuba ha brindado apoyo de inteligencia a Venezuela durante años, ayudando al presidente Nicolás Maduro a reprimir La disidencia en el ejército y en la sociedad. (The New York Times / Meridith Kohut) MERIDITH KOHUT NYT