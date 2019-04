Esposa de Guaidó se reúne con DeSantis en medio de preocupaciones sobre situación en Venezuela

Esposa de Guaidó visita Florida y recibe el apoyo del gobernador DeSantis La primera dama de Venezuela, Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, visitó Tallahassee el 2 de abril de 2019. Rosales recibió el apoyo del gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Up Next × SHARE COPY LINK La primera dama de Venezuela, Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, visitó Tallahassee el 2 de abril de 2019. Rosales recibió el apoyo del gobernador de la Florida, Ron DeSantis.

El gobernador Ron DeSantis, la primera dama Casey DeSantis, la vicegobernadora Jeanette Núñez y Fabiana Rosales, esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se reunieron en la mansión del gobernador el martes para una conferencia de prensa, que se demoró en debido a una “situación” de seguridad en Venezuela.

La demora de 20 minutos subrayó la naturaleza rápidamente cambiante de la crisis humanitaria en Venezuela, donde Rosales dijo que el hambre y la muerte se han convertido en la norma. Rosales no explicó de qué se trataba la “situación”, pero la oficina del gobernador informó que estaba relacionada con la seguridad de Guaidó.

“En Venezuela no hay electricidad, no hay alimentos, no hay medicinas. Y nuestros hijos mueren cada segundo”, dijo Rosales en español. Durante todo el evento, Rosales pareció nerviosa. “Hoy los venezolanos viven en peligro. Hoy, la vida del presidente de Venezuela, Juan Guaidó, está en peligro”.

Rosales estaba en Tallahassee para reunirse con DeSantis y legisladores. En la Florida vive la mayor comunidad de exiliados venezolanos en Estados Unidos, un hecho que los líderes han dicho que fortalecer su compromiso de ayudar en la crisis en el país sudamericano en momentos que Guaidó trata de sacar del poder a Nicolás Maduro.

(De izquierda a derecha): la vicegobernadora de la Florida, Jeanette Núñez; Fabiana Rosales (ante el micrófono), esposa del presidente interino venezolano Juan Guaidó; el gobernador Ron DeSantis y la primera dama de la Florida, Casey DeSantis, en una conferencia de prensa en la mansión del gobernador en Tallahasse el martes 2 de abril del 2019. Emily L. Mahoney Tampa Bay Times

El gobernador DeSantis dijo que hay “rumores” de que Guaidó pueda ser arrestado por las autoridades, algo que dijo el presidente Donald Trump no se tomaría a la ligera.

“Les puedo decir, después de hablar con el presidente sobre este tema varias veces, que sería algo muy importante para él, y pienso que ha mostrado que está dispuesto a seguir sus palabras con acciones”, dijo DeSantis. “Arrestar al esposo [de Rosales] —y Dios sabe qué harían después de eso— sería un error muy grave”.

Los rumores de un posible arresto de Guaidó se escuchan desde hace meses, pero se intensificaron el lunes cuando el jefe del tribunal supremo de Venezuela pidió a la Asamblea Nacional Constituyente que le retiraran la inmunidad parlamentaria a Guaidó, el primer paso para enjuiciarlo por supuestos delitos.

La primera dama Casey DeSantis le ofreció a Rosales “todo su apoyo” en asuntos humanitarios, mientras que el gobernador y Núñez expresaron el apoyo de la Florida a Guaidó.

“Como hija de inmigrantes cubanos, entiendo perfectamente bien por lo que pasa el pueblo venezolano”, dijo Núñez. La Florida “va a liderar el país para asegurar que apoyamos la democracia. Apoyamos la libertad. Y apoyamos al verdadero presidente de Venezuela”.

Los líderes no aceptaron preguntas de los reporteros, citando preocupaciones por la seguridad de Guaidó. La conferencia de prensa coincidió con una reunión del vicepresidente Mike Pence en Washington con familiares de seis ejecutivos de Citgo —cinco de ellos ciudadanos estadounidenses— detenidos por el gobierno de Maduro en Venezuela.