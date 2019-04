Los venezolanos que huyen a Curazao viven en condiciones precarias

Varios migrantes, en su mayoría venezolanos, esperan afuera de Living Water Community, una organización no gubernamental que trabaja con solicitantes de asilo, en Puerto España, Trinidad. En la isla viven más de 40,000 venezolanos, muchos de ellos indocumentados. Miami Herald

Una organización internacional ha exhortado a las autoridades de la isla holandesa de Curazao a permitir que los inmigrantes indocumentados venezolanos reciban un estatus legal temporal y establezca un proceso de asilo para que los migrantes que buscan protección internacional puedan solicitarlo, sin importar cómo entraron al país.

En un nuevo informe sobre la situación de los desplazados venezolanos, la organización Refugees International indicó que la situación de los migrantes venezolanos que viven en Curazao, a solamente 40 millas de las costas venezolanas, es tan precaria que “bien pudiera ser la peor en las Américas”.

El informe se publica a raíz de observaciones similares de Human Rights Watch y otros grupos de asistencia, que han señalado que los migrantes venezolanos indocumentados en Curazao viven con el temor diario de ser objeto de operativos de arresto y deportación por parte de la Policía. La antigua colonia holandesa tampoco tiene un sistema viable de solicitud de asilo, al tiempo que la cantidad de personas que solicitan esa protección ha aumentado sustancialmente.

“El gobierno de Curazao ha estado deteniendo y deportando abiertamente a muchos venezolanos, y sin opciones para regularizar su situación, muchos se ven obligados de vivir escondidos, con temor a las autoridades y a merced de los empleadores que se aprovechan de su situación”, dijo Izza Leghtas, uno de los autores del informe.





SHARE COPY LINK Cientos de inmigrantes esperan que el servicio de inmigración de Trinidad y Tobago resuelva sus casos. Mientras tanto, viven hacinados en este centro de detención. Los inmigrantes denuncian condiciones parecidas a las de una prisión.

Leghtas dijo que Refugees International decidió visitar Curazao porque el nivel de vulnerabilidad de los venezolanos que han huido a ese país “se destaca cuando observamos la respuesta de otros países en América Latina y el Caribe”.

Curazao es parte del Reino de Holanda y como tal tiene que respetar la Convención Europea de los Derechos Humanos y otros tratados similares, dijo Leghtas.

“Pero la protección de los venezolanos en las islas no respeta esas obligaciones internacionales y la bienvenida que el Reino de Holanda ofrece a refugiados acogidos por otros países”, agregó Leghtas.

El trato que reciben también palidece en comparación con la decisión del gobierno hace unos meses de permitir que Estados Unidos colocara ayuda humanitaria en su territorio para el pueblo de Venezuela, donde hay una aguda escasez de alimentos e insumos médicos básicos. La solicitud fue hecha por Estados Unidos y por el líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien ha sido reconocido por Holanda como presidente interino de Venezuela.

SHARE COPY LINK A medida que la economía de Venezuela continúa desmoronándose, miles de sus ciudadanos llegan a Colombia todos los días, a veces tras caminar cientos de millas por los Andes, para escapar de la escasez crónica de alimentos y medicinas, los saqueos

“Para una isla del tamaño de Curazao, con una población de solamente 160,000 habitantes y con una economía que ha sufrido a consecuencia de la crisis en Venezuela, los retos de acoger a miles de refugiados y migrantes son innegables”, indica el informe. “Pero estos retos no justifican la dura situación de los venezolanos en Curazao”.

Entre las recomendaciones del informe están: el gobierno de Curazao debe detener la deportación de venezolanos y permitir que los que solicitan refugio puedan trabajar, tengan acceso a los servicios médicos y la educación. También exhorta al gobierno del presidente Donald Trump a ofrecer asistencia a los solicitantes de asilo y migrantes venezolanos, con especial atención al acceso a los servicios médicos y la protección de las mujeres, especialmente contra la violencia de género, el tráfico y la explotación.

Aunque no hay una cifra oficial, se calcula que en Curazao viven entre 10,000 y 15,000 venezolanos.

“Como no pueden trabajar oficialmente, su única opción es el sector informal, donde son vulnerables a la explotación, y no tienen protección legal contra los empleadores abusivos”, indica el informe. “Las mujeres que enfrenta abuso a manos de sus parejas o ex parejas no tienen protección alguna”.