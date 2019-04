No habrá elecciones con Maduro en el poder, asegura aliado cercano de Guaidó

Diputado venezolano herido: ‘estamos aquí para defender a Venezuela, para eso fuimos electos’ (Advertencia: este video contiene vocabulario soez). El diputado opositor Armando Armas, representante del estado Anzoátegui, fue herido por seguidores del gobernante Nicolás Maduro cuando estos intentaron entrar violentamente a la sede de la Asam Up Next × SHARE COPY LINK (Advertencia: este video contiene vocabulario soez). El diputado opositor Armando Armas, representante del estado Anzoátegui, fue herido por seguidores del gobernante Nicolás Maduro cuando estos intentaron entrar violentamente a la sede de la Asam

El presidente interino Juan Guaidó no ha abandonado la ruta trazada para recuperar la democracia y no habrá elecciones presidenciales posibles en Venezuela sin que antes el gobernante Nicolás Maduro haya sido obligado a abandonar el poder, dijo el diputado Armando Armas.





El cercano colaborador de Guaidó formuló los comentarios en momentos en que aumentan las especulaciones de que el lento avance del proceso de cambio en Venezuela podría obligar al presidente interino y a la comunidad internacional a negociar con Maduro unas nuevas elecciones presidenciales para poner fin a la crisis.

Armas, sin embargo, enfatizó que no hay salida electoral posible siempre y cuando Maduro continúe en el poder, siendo esa la razón por la que el proceso electoral es el tercer y último punto en la hoja de ruta, precedidos por el primer punto, salida de dictador, y el segundo, el establecimiento de un gobierno de transición.

“El orden de los factores aquí sí altera el producto”, dijo Armas en una entrevista, dando a entender que la secuencia de la hoja de ruta debe ser mantenida a toda costa, y que el plan continúa en vigencia aún cuando para algunos el proceso ha llegado a un punto de estancamiento.

El diputado reconoció que algunos países están hoy entendiendo que salir de Maduro es un objetivo mucho más difícil del que se habían planteado inicialmente, pero aseguró que Guaidó y su equipo nunca operaron bajo la ilusión de que sería fácil.

Lo que está establecido en Venezuela es el Estado delincuente, gobernado por jefes de operaciones criminales que han demostrado estar dispuestos a sacrificar a toda una población que padece de hambre y falta de medicinas para seguir enriqueciéndose a través del narcotráfico, el contrabando de minerales y la corrupción, dijo.

“A ellos la gente no les preocupa, son la maldad pura”, enfatizó Armas.

Pero quienes conducen la lucha contra Maduro saben bien que no hay atajos en Venezuela, y que la lucha pasa primero por un proceso de organizar la disidencia en la calle y acumular capacidades para luego salir a enfrentar al régimen, todos los venezolanos juntos y con una sola voz.

He allí el discurso de “construir capacidades” que esgrime Guaidó, basado en una estrategia de etapas que va construyendo, ladrillo a ladrillo, una muralla que el régimen no podrá derribar, agregó.

En la estrategia no está descartada la eventual solicitud de que países aliados envíen tropas para asistir a la población venezolana en su lucha por emanciparse del régimen bolivariano controlado por La Habana, con ayuda de Rusia y China.

Pero la opción militar es aún vista como una medida de último recurso, al tiempo que las condiciones parecen aún no estar dadas en los países que podrían brindar ese tipo de ayuda.

No obstante, es una discusión que ha comenzado a tomar forma en algunos círculos de Estados Unidos y bien podría llegar a ser necesaria para salir de un régimen que usa agrupaciones paramilitares armadas y escuadrones de exterminio para mantener aterrada a la población.

Eso no quiere decir que es la opción preferida por quienes encabezan hoy la lucha contra el régimen. “Nosotros queremos que sea una vía canalizada, democrática, constitucional, y lo menos traumática posible”, dijo Armas.

Pero el régimen debe entender que si no se apartan ante las presiones ejercidas por toda una población que desea vivir en libertad, van a ser removidos por la fuerza.

“Eso es lo que tiene que entender la nomenclatura del régimen, que esto eventualmente les puede pasar por encima. No hay suficientes cárceles, para encarcelar a todo el mundo, no hay suficientes balas para matar a todo el mundo. Y no es verdad que si se llevan a Guaidó preso mañana, el movimiento se va a acabar, eso no es verdad”, manifestó el diputado.

“A nosotros no nos van a doblegar”, enfatizó.