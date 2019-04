‘Madrugamos al régimen usurpador’: Celebran en Miami alzamiento militar en Venezuela

Guaidó anuncia que militares se unen a gesta para salir de Maduro El Presidente Interino de Venezuela Juan Guaidó anunció el 30 de abril de 2019 desde una base militar que La Fuerza Armada Nacional se había unido al proceso de poner fin a la usurpación del régimen de Nicolás Maduro. Up Next × SHARE COPY LINK El Presidente Interino de Venezuela Juan Guaidó anunció el 30 de abril de 2019 desde una base militar que La Fuerza Armada Nacional se había unido al proceso de poner fin a la usurpación del régimen de Nicolás Maduro.

Activistas políticos en Miami celebraron este martes el alzamiento militar en Venezuela y esperan que sea el inicio de la recuperación de la democracia en el país latinoamericano, azotado por una grave crisis, galopante hiperinflación, escasez de medicinas y alimentos.

Leo Trechi, coordinador del partido Voluntad Popular en el sur de la Florida, dijo que se trata de un quiebre para el régimen de Nicolás Maduro y el cese “definitivo” de la usurpación del poder.

“Madrugamos al régimen usurpuador y lo vemos inoperante aun cuando ha dado declaraciones, no tiene el control de los militares, solo de unas cuentas de Twitter. Esa acción, la Operación Libertad de hoy, significa que no nos vamos a detener hasta que cese la usurpación”, dijo a el Nuevo Herald.

Eso quedó demostrado, según el activista, con la colaboración que prestó el Servicio de Inteligencia Nacional Bolivariano (Sebin) al liberar al líder opositor de Voluntad Popular, Leopoldo López, en la madruada de este martes.

López, del mismo partido que Guaidó, fue condenado en septiembre de 2015 a casi 14 años de prisión por delitos relacionados con una marcha de la oposición convocada el 12 de febrero de 2014, en la que hubo tres muertos.

Estuvo tres años en la prisión militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, y luego en arresto domiciliario desde el 2017.

“El Sebin se puso del lado correcto de la historia. Ahora estamos todos en las calles, todos los venezolanos en un esfuerzo mancomunado con todos los diputados de la Asamblea Nacional y con todos los líderes polticos para el cese definitivo de la usurpación”, aseguró Trechi.

En el restaurante El Arepazo, en Doral, Florida, habitual punto de reunión de exiliados, varios grupos de personas se congregaron para seguir los acontecimientos. Algunos portaban banderas o vestían con los colores de la bandera de su país y calificaban el día como “histórico”. Wilfredo Castillo, de 25 años, llegó al restaurante con su madre Ana y su hermano Enrique. “Angustia, ansiedad, felicidad, muchas emociones encontradas”, dijo Castillo, sobre los sentimientos que había experimentado esta mañana al saber lo que estaba sucediendo en su país. Su madre se sentía más optimista. “Tenemos mucha fe en que se logrará hoy”, dijo. La familia llegó a Doral hace tres meses y dijo que esperan regresar a su país si Maduro es expulsado.

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció el martes desde la base militar La Carlota, en Caracas, que la Fuerza Armada Nacional se había unido al proceso de poner fin a la usurpación del régimen.

“Fuerza Armada Nacional han tomado la decisión correcta, cuentan con el apoyo del pueblo de Venezuela, con el aval de nuestra constitución, con la garantía de estar del lado correcto de la historia. A desplegar las fuerzas para lograr el cese de la usurpación”, dijo Guaidó en un video transmitido por las redes sociales acompañado por militares.

El régimen venezolano denunció la acción como un “intento de golpe de Estado”.

José Antonio Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Polticos en el Exterior (Veppex), calificó la situación como un “momento histórico” para Venezuela por ser “la primera vez” que los militares junto con el liderazgo político llamaron a generar un quiebre del régimen ante la “tiranía de Nicolás Maduro”.

Consideró que es necesario que la población venezolana y al menos el 60 por ciento del los militares que están descontentos con el régimen apoyen masivamente ese pronunciamiento.

Colina, un teniente retirado de la Guardia Nacional venezolana, advirtió que de no haber un masivo apoyo popular y una mayor presencia de militares ”esto podría terminar en un baño de sangre, con un costo social muy elevado y con los líderes políticos Juan Guaidó y Leopoldo López en una cárcel”.

En las primeras horas de la mañana del martes pocos venezolanos habían salido a las calles y los activistas políticos lo atribuyeron a que la operación se realizó en la madrugada, tomando de sorpresa a los ciudadanos y al propio régimen de Maduro, y al bloqueo informativo que existe en Venezuela.

“Lo que está lamentablemente funcionando es el bloqueo informativo del régimen, las redes sociales están funcionando con mucha dificultad. Básicamente las personas dentro de Venezuela no saben lo que está ocurriendo, aunque la noticia fuera del país ha corrido rápidamente”, dijo Colina.

Pero cerca de las 8 a.m. se reportaban centenares de personas en las calles de Caracas para mostrar su apoyo a Guaidó y los militares que se levantaron junto a él.

Óscar López, activista del partido Primero Justicia en el exilio, dijo que la operación fue un elemento sorpresa porque la gran movilización de los venezolanos estaba convocada para el 1 de mayo, cuando se celebra el Día del Trabajador.

“Evidentemente esto es parte de una estrategia, hay sectores militares bien comprometidos, pero se requiere de la participación de los civiles. La gente también está un poco asustada por todo lo que hace el régimen. Además, ellos controlan las comunicaciones, la gente no está bien informada”, detalló.

Pero consideró que no hay marcha atrás y que el pueblo venezolano apoya la operación porque “la situación de Venezuela ya no da para más. Si no es ahora, nunca”, dijo.

