Artistas venezolanos en Miami reaccionan a los eventos de este martes en su país

Un manifestante de la oposición sostiene una bandera venezolana después de que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana se unieran al presidente interino Juan Guaidó la mañana del martes. AFP/Getty Images

Franklin Virgüez, actor





“En Venezuela está ocurriendo lo que se esperaba desde hace tiempo. Hoy comenzó el llamado a la libertad hecho por Juan Guaidó, un joven de apenas 36 años, que se ha convertido en la luz de esperanza para la gran mayoría del pueblo venezolano. Hoy se están sumando más militares al llamado de la libertad y al respeto a la Constitución. Hoy es el día del ‘Sí o Sí’. Aquí no hay cabida para el ‘No’

César Muñoz, humorista

“Prevalece la esperanza justo en medio de los acontecimientos. La contingencia de lo que está sucediendo hace que nuestro optimismo tenga una base mucho más sólida, Aquí en Miami, desde la distancia, toca observar el curso de los hechos, y esperar con paciencia. Deseo de todo corazón de que los sucesos de hoy abran un nuevo sendero hacia la libertad de nuestro país”.

George Harris, comediante

“Lo que está ocurriendo viene de un plan que ha vendido gestándose desde hace unos meses. No se trata de un movimiento repentino producto de la suerte. Aquí hay una agenda muy clara con varias fases que tienen que cumplirse. La primera es el cese de la usurpación, que en la que estamos inmersos. Como artista, apoyo a nuestro presidente encargado Juan Guaidó. Hoy está pasando lo que tenía que tenía que pasar.

Miguel Ferro, productor, director del Paseo Wynwood

“Definitivamente estamos en los momentos finales de tanto sufrimiento de un país que solo busca reconstruir su Patria. Con ese paso se instalará un gobierno de convicción y no de conveniencia, del cual resurgirá una nueva Venezuela en la que todos nuestros artistas volverán a pisar sus escenarios ¡Qué suba el telón para la nueva Venezuela!

Orlando Urdaneta, actor

“Hoy es un día histórico en la vida de Venezuela porque el presidente encargado Juan Guaidó, con el respaldo de su pueblo, decidió poner punto final a la usurpación. Lo más probable es que todavía el país esté viviendo horas amargas, pero también es cierto que en estos momentos el general Ornelas Ferreira, como jefe del Alto Mando, está negociando una salida para Nicolás Maduro que tiene tres destinos posibles: Bolivia, Cuba o Rusia. Con respecto al ‘narcocapo’ Diosdado Cabello, se sabe menos, ya que su destino está en manos de la D.E.A.Venezuela puede tener la absoluta certeza de que su mejor destino comenzó a hacerse realidad a las 4 de madruga del 30 de abril”.

Elba Escobar, actriz

“Esta situación provoca emociones encontradas. Por un lado, está la esperanza de que por fin todo se solucione. Por otro, la preocuoación por el costo de vidas que pueda implicar. Sobra decir que estamos preocupados por nuestros familiares y amigos que permanecen en Venezuela; y que hoy más que nunca, confiamos en las gestión del presidente encargado Juan Guaidó y su equipo ¡Fuerza y mucha fe!.

Carlos Mata, actor

Lo que está sucediendo desde muy tempranas horas de la madrugada, es algo que desde hace mucho tiempo estábamos esperando todos los venezolanos y el mundo democrático. Y tarde o temprano era inevitable que sucediera; desde que el régimen empezó a violar sistemáticamente la constitución venezolana, la voluntad del pueblo, y a secuestrar las instituciones y orrganismos de la nación; como el TSJ, Tribunal Supremo de Justicia, CNE Centro Nacional Electoral. Cuando crearon una Asamblea Nacional Constituyente paralela totalmente ilegal, desconociendo la única AN legítima, elegida por el pueblo. de millones de venezolanos. No tengo claro qué es lo que va a resultar de todo esto, pero estoy convencido profundamente, que ya los venezolanos que creemos en la libertad, no tenemos retroceso ¡no hay vuelta atrás! Millones de venezolanos en todo el mundo y millones de hermanos de todas las nacionalidades, vivimos con emoción y convicción estos momentos. Fe en Dios y en la lucha ¡Vida y libertad, para todos los pueblos!

Leonardo Padrón, escritor

“Aunque el desarrollo de los acontecimientos aún no ha tenido el desenlace esperado, el panorama es altamente promisorio. Los eventos de hoy demuestran a todas luces las inmensas grietas que existen en el régimen de Maduro. Hoy la dictadura está muchos más débil que ayer. Para todos está claro que este juego no esta terminado, sino todo lo contrario. Este juego apenas comienza”.

Flor Núñez, actriz

“Estamos pendientes de esta lucha contra estos narcotraficantes y asesinos. No se trata ni de un hombre ni de un grupo, sino de un sistema. Aunque el proceso hay sido lento, esperamos que los sucesos de hoy contribuyan a acercarnos más a la libertad. De lo que sí estoy segura es que esta pelea se libra en la calle, para que por fin termine la situación de miseria por las que están atravesando mis compatriotas”.