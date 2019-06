Colombia renovará los permisos de permanencia a venezolanos

Buque hospital atiende a migrantes venezolanos en Colombia El USNS Comfort, un buque hospital de la Armada Estadounidense, está flotando cerca de Riohacha, Colombia, donde atendiende a los más necesitados, incluyendo venezolanos migrantes. Entre la tripulación hay 14 doctores venezolanos. Up Next × SHARE COPY LINK El USNS Comfort, un buque hospital de la Armada Estadounidense, está flotando cerca de Riohacha, Colombia, donde atendiende a los más necesitados, incluyendo venezolanos migrantes. Entre la tripulación hay 14 doctores venezolanos.

Las autoridades de migración de Colombia iniciarán este martes el proceso de renovación de los Permisos Especiales de Permanencia (PEP) a miles de venezolanos que se han refugiado esa vecina nación huyendo de la grave crisis política y económica de su país.

La medida beneficiaría a más de 68,800 venezolanos a quienes les expidieron su PEP entre el 3 de agosto y el 31 de octubre del 2017.

“La decisión de renovar el PEP es un voto de confianza del gobierno nacional hacia la población venezolana que ya se encuentra radicada en Colombia y que en los últimos dos años se ha ido incorporando a la vida activa y productiva de nuestro país”, dijo Christian Krüger Sarmiento, director general de Migración Colombia.

El funcionario consideró que llegó el momento de pasar de una etapa asistencial a una de incorporación y “justamente eso venimos haciendo, pues muchas de estas personas que en 2017 sacaron el PEP fue como si volvieran a comenzar de cero, están trabajando y están ayudando a escribir la nueva historia de nuestro país”.

“El PEP, para muchos venezolanos, ha sido un símbolo de esperanza”, dijo Krüger Sarmiento.

El proceso de renovación del PEP se efectuará en línea a través de la página web de Migración Colombia. Es un proceso gratuito y para acceder el ciudadano venezolano sólo necesitará el número de su PEP y su fecha de nacimiento.

La fecha límite para la expedición del PEP será un día antes del vencimiento del actual documento y su vigencia será de dos años a partir de la fecha de renovación.

Unos 3.4 millones de venezolanos han huido de su país por la galopante hiperinflación que este año se estima será de 10,000,000 por ciento, así como de una grave escasez de alimentos y de medicinas.

De esos migrantes y refugiados Colombia acoge al mayor número, con más de 1 millón; seguido por Perú con 506,000, Chile con 288,000, Ecuador con 221,000, Argentina con 130,000 y Brasil con 96,000, además de países de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, de acuerdo con cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

El presidente colombiano Iván Duque aseguró la semana pasada que su país y Perú enfrentan “la peor crisis migratoria que haya vivido América Latina en su historia reciente” por la salida masiva de venezolanos.

“Si no hay una recuperación institucional de Venezuela y si no hay una transición que empiece por la salida del dictador, será muy difícil que este fenómeno no se siga incrementando”, advirtió Duque tras sostener una reunión bilateral con su homólogo de Perú Martín Vizcarra, en Lima.

El mandatario peruano consideró que en el contexto internacional no se ha ponderado el efecto real de la migración venezolana que reciben esos dos países y otras naciones de Latinoamérica.

“Esta migración, que está por el orden de los tres millones, es una migración que supera largamente cualquier otro proceso migratorio que se haya dado a nivel mundial y, sin embargo, la comunidad internacional no ha ponderado esa circunstancia”, sostuvo Vizcarra, según una declaración emitida por la Presidencia de Colombia.

Los dos mandatarios coincidieron en la necesidad de que la comunidad internacional busque alternativas de solución a la crisis de Venezuela y se logre el restablecimiento del orden institucional en ese país.