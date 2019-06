Opositor venezolano recomienda a EEUU implementar un bloqueo naval contra Maduro

En una entrevista con el Nuevo Herald en Miami, el ex congresista Wilmer Azuaje recomendó que Estados Unidos realice un bloqueo naval de las costas venezolanas para ejercer más presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Azuaje, quien fue un preso político del régimen venezolano, reside en Colombia actualmente. jking@miamiherald.com

Estados Unidos debería imponer un bloqueo naval al régimen de Nicolás Maduro para ejercer una mayor presión y propiciar su salida del poder, mientras que Europa debe seguir los pasos de Washington aplicando severas sanciones, propuso el dirigente y ex preso político venezolano Wilmer Azuaje.

El ex congresista del opositor partido Primero Justicia fue uno de los primeros en denunciar la corrupción en torno al gobierno del ex presidente venezolano Hugo Chávez y durante el régimen de Maduro fue encarcelado y sometido a espantosas torturas.

Azuaje, en una entrevista con el Nuevo Herald durante una visita a Miami, planteó varias opciones para que el presidente estadounidense Donald Trump pueda profundizar el cerco contra Maduro y que los venezolanos inicien el camino hacia la transición democrática.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

La primera propuesta es enviar buques estadounidenses a las costas venezolanas, “un bloqueo naval, ya existe aéreo al no permitirles volar (a EEUU)“, dijo en referencia a una orden de mayo pasado del Departamento de Transporte de suspender todos los vuelos de pasajeros y de carga entre Estados Unidos y Venezuela debido a la inseguridad en esa nación.

Una investigación del Departamento de Seguridad Nacional mencionó que se registran disturbios civiles y violencia en y alrededor de los aeropuertos y que la Administración de Seguridad de Transporte (TSA) no tiene acceso a los aeropuertos venezolanos para llevar a cabo la inspección requerida para evaluar si se aplican las medidas de seguridad adecuadas.

También mencionó la actual crisis económica y política de Venezuela, la cancelación de vuelos por parte de la aerolínea American Airlines —la mayor que prestaba servicios a ese país— y otros dos transportistas y las advertencias emitidas por el Departamento de Estado de no viajar a esa nación.

Azuaje consideró que “cuando ese dictador vea por lo menos un portaviones al frente de las costas venezolanas” sabría que hasta ese momento ejercició el poder en Venezuela. “(Los militares) lo entregarán de una vez, esa es la verdad porque son cobardes, no están preparados ni para la guerra. Si lo iban a entregar el 30 (de abril pasado durante el fallido levantamiento militar)”, dijo.

“Ni siquiera tienen tropa y casi 1,200 militares se fueron a Colombia. Nosotros hemos hablado con ellos y nos dijeron que, por ejemplo, en el estado Táchira (fronterizo con ese país) había 64 francotiradores, ahora solo tienen 3. No tienen ni cómo defenderlo. Ellos son puro blah, blah, blah. Ellos no aguantan nada, son unos cobardes”, comentó.

Trump ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa, declaración que ha sido interpretada como una señal de que una solución militar no ha sido descartada por su gobierno.

Otra propuesta al gobierno estadounidense es que hable con sus aliados para ejercer mayor presión diplomática y económica por parte de los países europeos.

“Hacer lo mismo que hace Estados Unidos: quitándole visas a los funcionarios del régimen, prohibición de entrada, enajenación o confiscación de bienes. Esos son bienes que fueron robados no solo por funcionarios, si no por testaferros también. Ellos no pueden tenerlos entonces buscan a amigos para eso, como sucede aquí en Miami y en Colombia”, detalló.

Estados Unidos implementó varias sanciones para propiciar la salida del poder de Maduro, como de tipo financieras que incluyen un embargo petrolero, prohibir las transacciones con bonos del sector público venezolano y con deuda emitida por el gobierno y la estatal petrolera PDVSA.

También prohibió las operaciones con petróleo venezolano a través de su sistema financiero; vetó las transacciones estadounidenses con el Banco Central de Venezuela; ha sancionado a compañías navieras por transportar crudo venezolano al régimen de Cuba y el Departamento del Tesoro ha colocado en su lista negra a varios funcionarios y familiares.

Azuaje dijo en la entrevista que todas esas medidas son necesarias y que Europa debe hacer algo parecido también porque “falta más fuerza política” para acelerar la salida de Maduro, y expresó que su gran preocupación es que la grave situación de Venezuela puede afectar a toda Latinoamérica.

“Y si Colombia se descuida, mira los votos que obtuvo Gustaco Petro (senador y ex candidato presidencial de izquierda), entonces seguirá Panamá y Estados Unidos invadido. Eso es lo que buscan estos países terroristas, los países de izquierda. Eso es un cáncer y el cáncer hay que detenerlo de una vez”, advirtió.

La tercera opción está relacionada con Rusia, que junto a Cuba respaldan al régimen de Maduro. “Rusia más allá de la geopolitica ideológica que quiere implementar en Latinoamérica es un país capitalista, al igual que los chinos. ¿Cuánto dinero puede tenerle Venezuela a Rusia y a China y cuánto en convenios con EEUU?”, se preguntó.

El dirigente, quien en la actualidad está refugiado en Colombia, reveló que el gobierno del presidente interino Juan Guaidó ha tenido algunas reuniones con Rusia en las que se le ha ofrecido garantías de pago de las deudas, al igual que con China.

“Nosotros le estamos garantizando a esos países el pago y en función de la fuerza que tiene Estados Unidos se pudiera hacer presión”, precisó.

Moscú ha sido un aliado del régimen bolivariano desde el gobierno de Chávez.

Azuaje fue detenido durante las protestas del 2017 junto a su asistente por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en la ciudad de Barinas y acusado de ser parte de actos terroristas y delincuencia organizada.

Durante su reclusión, lo torturaron y lo mantuvieron encadenado por horas, según dijo en la entrevista con el Nuevo Herald.

Nuestro hermano @azuaje_wilmer es víctima de tortura y aislamiento ¡Violan sus derechos y los de miles de venezolanos presos de Nicolás! pic.twitter.com/R7SjacCebT — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) August 23, 2017

Fotos y videos de lo que le sucedió en la cárcel fueron divulgados y hasta Amnistía Internacional se pronunció sobre su caso.

Tras ser excarcelado se trasladó a Colombia argumentando que no estaba dispuesto a que lo capturaran de nuevo por ser un perseguido político y lo sometieran a “torturas inhumanas y crueles”.