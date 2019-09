Abrams: Colombia tendría ‘todo el apoyo’ de EEUU en caso de ataque desde Venezuela

Reporte: El gobierno de Maduro alberga a rebeldes colombianos Informes de inteligencia filtrados indican que el régimen de Maduro está albergando a rebeldes colombianos dentro de Venezuela, acusaciones que coinciden con la evidencia que funcionarios colombianos dicen que presentarán a las Naciones Unidas. Up Next × SHARE COPY LINK Informes de inteligencia filtrados indican que el régimen de Maduro está albergando a rebeldes colombianos dentro de Venezuela, acusaciones que coinciden con la evidencia que funcionarios colombianos dicen que presentarán a las Naciones Unidas.

El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que su gobierno no se encontraba “más cerca” de una acción militar contra el régimen de Nicolás Maduro, pero advirtió que Colombia contaría con todo el apoyo estadounidense en caso de un ataque de grupos terroristas o de las fuerzas armadas venezolanas.

El martes, Abrams también descartó que el apoyo de Estados Unidos a los esfuerzos del líder de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó, para invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) esté relacionado con una posible acción militar estadounidense.

“Estados Unidos no está más cerca [de un conflicto militar con Venezuela] pero me preocupa mucho la frontera colombian-venezolana, me preocupa la presencia del ELN y las FARC en Venezuela, me preocupan las intenciones del régimen de Maduro con los ejercicios militares que Maduro ha ordenado en la zona fronteriza”, dijo Abrams en una videoconferencia con periodistas desde Bruselas el martes, donde se encontraba para discutir sobre la crisis venezolana con miembros de la Unión Europea.

Abrams aseguró que Estados Unidos tenía información de inteligencia que había confirmado la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Venezuela.

El diplomático dijo que Iván Marquez, uno de los comandantes de las FARC que rompió con el acuerdo de paz, “está en Venezuela. Su video anunciando que retomaba las armas fue realizado en Venezuela. Esto es muy peligroso porque si hay ataques desde la frontera de Venezuela hacia Colombia, podemos esperar que los colombianos reaccionen y por supuesto daremos todo nuestro apoyo a Colombia en esa situación.”

Las declaraciones de Abrams confirman las del presidente de Colombia, Iván Duque, quien tras la publicación del video de Márquez y otros comandantes a fines de agosto, acusó a Maduro de albergar a los miembros de las FARC. Maduro, por su parte, ha negado las acusaciones y ordenó ejercicios militares en la frontera con Colombia, lo que ha aumentado las tensiones en la región.

El lunes, Maduro activó el Consejo de Defensa para discutir acciones ante una supuesta amenaza militar del gobierno colombiano, al que Maduro acusa de estar armando planes terroristas contra Venezuela.

Abrams reiteró el apoyo de su gobierno a Colombia, si el ataque proviene en este caso de las fuerzas militares leales a Maduro.

“Espero que [los ejercicios militares] sean solo un acto político sin ningún significado militar”, dijo. “Espero que [las fuerzas armadas de Venezuela] no estén lo suficientemente locas como para involucrarse en ningún tipo de ataque contra Colombia y ciertamente es el caso que Colombia tendría todo el apoyo estadounidense si eso ocurre.”

Al mismo tiempo, el enviado especial aseguró que si bien la opción militar sigue sobre la mesa, como han dicho el presidente Donald Trump y otros funcionarios en varias oportunidades, no es la política actual del gobierno de Estados Unidos.

Tanto Abrams como el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, dijeron a periodistas el martes que invocar el TIAR—conocido también como Tratado de Río y que permite a sus miembros invocar ayuda militar— no significaba necesariamente que Guaidó contaría con apoyo militar de Estados Unidos, una expectativa que había crecido dentro de Venezuela, especialmente dentro de la oposición.

“Es equivocado pensar, ‘oh, esto es una acción militar, esta es la invasión’”, dijo Abrams.

En una llamada con periodistas desde Washington, Trujillo aclaró que “el propósito del TIAR no es invocar fuerza militar. El propósito del TIAR es buscar un marco jurídico que no existía hasta este momento para que los países que son miembros puedan avanzar y ejercer más presión sobre Venezuela para buscar un cambio democrático.”

A fines de julio, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, aprobó la reincorporación del país al TIAR. El lunes, el representante de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarre, envió una carta solicitando al Consejo Permanente que convoque al órgano de consulta para la activación del Tratado. Trujillo dijo que la solicitud contaba con la mayoría de los votos y que el miércoles se anunciaría su aprobación en una reunión de la OEA.

Entre los posibles temas que pudieran tratar los miembros del TIAR, dijo Abrams, se incluyen la respuesta regional a la crisis de refugiados, al narcotráfico y la presencia de grupos irregulares en Venezuela.

“Todos los vecinos y todos los miembros de la comunidad internacional deben estar muy preocupados de este peligroso apoyo a grupos narcoterroristas por parte del régimen de Maduro,” dijo. “Creo que todos deberíamos preocuparnos si el régimen de Maduro tiene la intención de aumentar deliberadamente la tensión”.

Siga a Nora Gámez Torres en Twitter: @ngameztorres