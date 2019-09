Países del Tratado de Río acuerdan sancionar a miembros del régimen de Maduro

Carlos Vecchio habla del plan de Venezuela para la ONU El embajador de Venezuela en los Estados Unidos, Carlos Vecchio habla sobre el plan de acción y con quien se reunirán durante la asamblea general de las Naciones Unidas. Up Next × SHARE COPY LINK El embajador de Venezuela en los Estados Unidos, Carlos Vecchio habla sobre el plan de acción y con quien se reunirán durante la asamblea general de las Naciones Unidas.

Los países miembros del Tratado de Río acordaron el lunes en Nueva York imponer sanciones contra miembros del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, pero rehusaron por el momento usar la fuerza militar.

La resolución aprobada establece que los países miembros podrán sancionar, extraditar y congelar activos de miembros del régimen de Maduro que participen en el narcotráfico, actividades terroristas, delincuencia organizada y violaciones de derechos humanos.

El acuerdo fue calificado de “un paso trascendental” por Carlos Trujillo, el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos.

La resolución fue aprobada por 16 países. Uruguay votó en contra y Trinidad y Tobago se abstuvo. Cuba no estuvo presente en la reunión, pues fue expulsada del sistema institucional interamericano y no ha solicitado formalmente su restablecimiento.

La reunión de ministros de relaciones exteriores de los 18 miembros activos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que incluye a Estados Unidos, es la primera en 18 años. Fue convocada a petición del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por Estados Unidos y más de 50 países, para aumentar la presión regional al régimen de Maduro.

En la reunión se trataron acciones específicas para responder a lo que el embajador de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, calificó como “la mayor crisis humanitaria en la región” pero no se discutió el uso de la fuerza. En discusiones previas a la reunión había quedado claro que la opción militar no tendría el apoyo mayoritario de los miembros del TIAR, dijo a el Nuevo Herald Gustavo Tarre, embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos.

“No presentamos las batallas para obtener victorias simbólicas sino cuando tenemos los votos y hoy no teníamos los votos”, dijo Tarre.

“Ha sido un proceso muy arduo para lograr que los países adoptaran estas sanciones”, dijo el enviado de Guaidó ante el Grupo de Lima, Julio Borges. “Hay que llevar las cosas con inteligencia, con gradualidad.”

La resolución adoptada establece que los países miembros compartirán una lista de personas que serían sancionadas. Borges dijo que muchos países cuentan con información sobre los activos de personas vinculadas con el régimen.

Aunque Estados Unidos había advertido que la activación del TIAR no tenía como objetivo la aprobación del uso de la fuerza militar, la reunión había provocado gran “especulación”, según dijo el canciller colombiano antes de solicitar que la reunión fuese privada, sin cobertura de prensa.

Guaidó envió una delegación a las Naciones Unidas para presionar por más sanciones contra Maduro. El mismo Guaidó, en un video transmitido durante un evento organizado por el Atlantic Council el lunes al mediodía, dijo que la grave crisis que atraviesa Venezuela y amenaza la región no terminaría “sin el fin de la usurpación” y la salida de Maduro del poder.

Temprano en la mañana, Borges se reunió con Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, quién ha presentado varios reportes críticos de las violaciones de derechos humanos bajo Maduro en Venezuela.

En el evento del Atlantic Council, Carlos Vecchio, el embajador ante Washington designado por Guaidó, subrayó que es necesario “ir a las raíces del problema” que está causando la crisis humanitaria en Venezuela, que también afecta a varios países de la región debido al éxodo de millones de venezolanos.

Vecchio culpó a Maduro del fracaso de las negociaciones en Barbados, auspiciadas por Noruega, y aprovechó para pedir más sanciones.

“Culpamos a Maduro de haber cerrado una solución política” a la crisis, dijo. “Este es el momento para incrementar la presión para crear las condiciones para una transición. Es lo que estamos pidiendo a la comunidad internacional.”

Vecchio también dijo que el régimen de Maduro representa un problema de seguridad para la región.

Los representantes de la oposición venezolana y el gobierno de Colombia han subrayado que Maduro y sus fuerzas aliadas constituyen un peligro debido al apoyo que están ofreciendo a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional dentro de Venezuela, ambos considerados como grupos terroristas.

Para la oposición venezolana este argumento era clave para solicitar una intervención militar bajo la sombrilla del TIAR, pese a que varios funcionarios estadounidenses habían declarado que la activación del tratado tiene como objetivo proveer el marco jurídico necesario para imponer sanciones multilaterales, no una acción militar.

A lo largo del día fue quedando claro que los países de la región no aprobarían una acción militar en este momento.

En la mañana, el Grupo de Lima, compuesto por 13 países latinoamericanos más Estados Unidos y Canadá, también discutió el tema venezolano en una reunión en la sede de la ONU. El grupo expresó su disposición para adoptar nuevas sanciones contra el régimen de Maduro para favorecer una transición, pero aclaró que debía ser “sin el uso de la fuerza”.

Sin embargo, Estados Unidos no permitió la exclusión explícita del uso de la fuerza en la declaración conjunta aprobada por los miembros del TIAR “para no quedarse sin opciones en el futuro”, dijo una fuente del Departamento de Estado que pidió no ser identificada para hablar sobre las negociaciones.

Unos minutos antes del inicio de la reunión del TIAR, un funcionario de alto cargo de la administración del Presidente Donald Trump había dicho que la inclusión de una oración para excluir el uso de la fuerza en la declaración era “superflua”

“No creo que nadie en este hemisferio o en Europa cree que invocar el Tratado de Río es un camino hacia la guerra”, dijo a periodistas un alto funcionario de Estados Unidos minutos antes de la reunión del TIAR.

El miércoles, la oposición venezolana tendrá otra oportunidad para abogar por más presión contra Maduro, cuando Trump se reúna con líderes hemisféricos para discutir la situación en Venezuela.

