Senador Rubio afirma que ni los chinos, rusos o cubanos pueden salvar a Maduro

El senador estadounidense Marco Rubio aseguró que el gobernante venezolano Nicolás Maduro y los “mafiosos” que lo rodean no tienen ningún tipo de salvación y no pueden ser ayudados ni por los chinos, los rusos y “Cuba mucho menos”, por lo que espera que en algún momento la presión que se ejerce sobre el régimen generará cambios.

“No tienen salida alguna, están aislados diplomáticamente, más de 50 países no lo reconocen, la economía no tiene salvación, ni los chinos ni los rusos tienen interés ni capacidad de salvarlo y eso no va a cambiar. La presión no tiene precedentes”, dijo el congresista.

Rubio se refirió a Venezuela durante su participación en la 75 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que concluye este lunes en Coral Gables, Florida.

Consideró que los venezolanos tienen que insistir en realizar elecciones libres y democráticas para superar la grave situación política, económica y social de Venezuela, y evitar que asuma el poder uno de los integrantes del régimen de Maduro.

“El miedo mío es que uno de los otros mafiosos que lo rodean a él lo eliminen, o lo convenza de que es un momento de cambio y uno de ellos asuma el poder o que ponga una figura nueva aquí que usa traje y habla inglés”, y advirtió que de suceder se perderían 10 años para lograr que Venezuela retorne a la democracia.

Noticia en desarrollo