Venezolana víctima de robo en Miami tiene meses intentando regresar a su país

SHARE COPY LINK

Una venezolana víctima de un robo cuando se encontraba de turista en Miami tiene casi seis meses tratando de regresar a su país, un intento que se ha visto obstaculizado por carecer de pasaporte, no contar con la posibilidad de obtener otro y porque no existen vuelos directos entre EEUU y Venezuela.

Mariangel Chourio, planificadora de alta competencia de judo, ha vivido lo que califica un “tormento” desde el 24 de abril pasado cuando le robaron sus dos pasaportes en la lavandería del hotel Illusion en la 4995 W Flagler St, Miami, al salir del lugar un momento y dejar la bolsa con su ropa, que contenía su documentación.

El robo ocurrió tres días antes del viaje de regreso a Caracas, Venezuela, y cuando las autoridades policiales le dijeron que le entregarían en 10 días hábiles el informe y que con ese documento podía viajar, cambió la fecha del viaje para el 17 de mayo.

Pero dos días antes de esa fecha, el Departamento de Transporte de Estados Unidos ordenó la suspensión inmediata de todos los vuelos de pasajeros y de carga entre este país y Venezuela debido a la inseguridad en la nación sudamericana.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

“Yo tenía el pasaporte biométrico con la visa estadounidense y otro con la prórroga. También tenía la visa canadiense. La policía llegó a los 40 minutos de que la llamara y puse la denuncia. Ellos me explicaron el proceso y me dijeron que esta es una ‘ciudad turística’ y que en 10 días hábiles me daban el reporte del robo y que con eso y la cédula (venezolana) podía viajar”, dijo en una entrevista con el Nuevo Herald.

A Chourio le fue imposible subirse a un avión porque ninguna aerolínea se le permitió por que al no tener un salvoconducto expedido por las autoridades consulares venezolanas en Estados Unidos ni un pasaporte biométrico, un tercer país no la recibiría ni siquiera de tránsito.

Con la suspensión de los vuelos directos a Venezuela, las personas que viajan desde EEUU a esa nación deben hacerlo en aviones que realicen escalas en un tercer país.

“American Airlines luchó mucho para que Colombia me dejara viajar porque en ese país los venezolanos pueden transitar con solo la cédula y tampoco se me permitió”, dijo Chourio.

Explicó que al estar cerrado el Consulado General de Venezuela en Miami no puede tramitar ni un salvaconducto y tampoco el pasaporte.

Algunas personas le han sugerido viajar por tierra a la frontera de EEUU con México, cruzarla y allí tramitar el salvaconducto con las autoridades venezolanas. Pero eso la atemoriza.

“Si yo hago eso ¿quién me garantiza que yo llegue con vida? Sabemos que es una de las fronteras más peligrosas de América”, expresó.

Otra de las sugerencias es que viaje a Canadá y solicite un asilo político, lo cual ha descartado porque asegura que ella no es perseguida política, no va a mentir y lo único que quiere es regresar a Venezuela.

“Yo necesito regresar a mi país. Mi desesperación por irme a Caracas es que tengo dos niños, el más grande tiene tres años”, dijo.

Los niños están actualmente con el esposo de Chourio, Carlos Tejeda, un destacado deportista de voleibol que ha participado en 19 campeonatos con la Selección Nacional y ha ganado medallas de oro con algunos de los equipos que ha integrado.

“Estoy totalmente desfavorecida: perdí mi visa de turista, mis pasaportes que a los venezolanos nos cuenta una barbaridad obtenerlos y ahora tengo la limitante de no poder ir a un tercer país porque no nos quieren recibir, ni siquiera en tránsito. República Dominicana no ha querido, y Colombia menos que es el que tiene mejores condiciones para nosotros, que ha sido más flexible”, se lamentó.