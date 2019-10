USAID lanza “reto” para solucionar problemas originados por la crisis en Venezuela

Estados Unidos y varios patrocinadores financiarán ideas innovadoras que ayuden a paliar “cualquier aspecto” de la crisis en Venezuela, dijo un funcionario estadounidense a el Nuevo Herald.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) aplicará su experiencia en encontrar y desarrollar ideas innovadoras alrededor del mundo para encontrar “soluciones a la crisis en Venezuela”, dijo el administrador adjunto para América Latina y el Caribe, John Barsa. “USAID tiene una historia de lanzar ´retos´, un llamado específico a la innovación para ayudar a lidiar con un problema específico”, dijo.

La USAID junto al Banco interamericano de Desarrollo (BID) lanzarán el reto “Juntos es Mejor” el lunes en la Universidad Internacional de la Florida.

“Como una plataforma para la colaboración..., el Reto Juntos es Mejor conectará conocimientos y recursos, obtendrá conocimiento local, organizará eventos de co-creación y construirá un mercado de soluciones probadas y listas para el mercado para ayudar a los venezolanos y las comunidades que los albergan”, indica un comunicado de la USAID. “Las solicitudes de financiamiento abordarán cuatro áreas de enfoque: personas, productividad, servicios y finanzas”.

La agencia ha utilizado este modelo con éxito. Recientemente ha financiado varias ideas para combatir el zika, desde nuevos larvicidas hasta ropa y sandalias que repelen los mosquitos que transmiten esa enfermedad.

“Lanzamos un reto sobre el ébola, ¿cómo podemos proteger mejor a los profesionales médicos que se ocupan del ébola? ”, dijo Barsa. “Una mujer que diseña vestidos para novias presentó una idea sobre cómo construir un mejor traje [para combatir el] ébola. Hoy en día esos trajes que se usan alrededor del mundo vinieron de ese diseño.”

En dependencia de cuán desarrollada esté la idea, serán otorgados premios que van desde los $25,000 hasta $1,5 millones, este último para soluciones que ya estén listas para salir al mercado y puedan aplicarse de manera inmediata. El funcionario dijo que USAID y el BID ya han asegurado $13,5 millones para los próximos dos años, pero “estamos pidiendo que se unan otros patrocinadores.”

Barsa dijo que un panel de expertos en cada área evaluarán las ideas que se presenten. La agencia también obtendrá información desde Venezuela para identificar las principales necesidades.

La situación en el país “es terrible. Todos hemos leído los reportes sobre familias tomando aguas residuales o comiendo de la basura, sobre personas muriendo y sufriendo por la falta de medicamentos”, dijo el funcionario. “Pero los horrores no están contenidos dentro de las fronteras de Venezuela. Estamos viendo la migración masiva más grande en la región y hay otros aspectos del problema. Hay profesionales [venezolanos] que no pueden trabajar y contribuir en los países donde están y hay presiones en las comunidades que los acogen, así que no faltan los problemas a los que buscarle solución”.

Desde el 2017 hasta la fecha, la USAID ha destinado más de 600 millones a la crisis en Venezuela, de ellos 400 millones a asistencia humanitaria. Bajo el gobierno de Nicolás Maduro, los venezolanos han sufrido una aguda escasez de alimentos y medicinas, al tiempo que los salarios se desplomaron por la inflación. Pero Maduro, quien no es reconocido como el presidente legítimo de Venezuela por EEUU y más de 50 países, no ha permitido la entrada de ayuda humanitaria.

“Alguna ayuda está llegando dentro del país,” dijo Barsa, “pero no al nivel que se necesita”.

