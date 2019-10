Emprenden campaña para sacar a Maduro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Calificando la situación de vergonzosa e inaceptable, decenas de miles de venezolanos han emprendido una campaña internacional para remover al régimen de Nicolás Maduro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, resaltando que el gobierno de facto en Caracas ha cometido miles de ejecuciones extrajudiciales y mantiene casi un millar de presos políticos.

Hasta el momento, más de 64,000 venezolanos han firmado la petición para remover al régimen del consejo, que irónicamente fue establecido para velar por los derechos humanos alrededor del mundo.

“La elección del régimen de Nicolás Maduro al consejo es obsceno. El régimen no merece ser un juez de derechos humanos; merece ser enjuiciado por una corte criminal internacional por sus violaciones a los derechos humanos”, declaró el ex embajador de Venezuela ante la ONU y ex presidente del Consejo de Seguridad, Diego Arria, quien actualmente preside la campaña para remover al régimen del consejo.

“El régimen ha cometido miles de ejecuciones extrajudiciales, practica la tortura, mantiene a unos 900 prisioneros políticos, persigue a disidentes, restringe la libertad de expresión, la participación política, y es el responsable de haber creado la mayor emergencia humanitaria de la región que ha obligado a huir a más de 5 millones de venezolanos del país”, enfatizó.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

La campaña fue lanzada por UN Watch, entidad internacional con sede en Ginebra que por años ha denunciando las violaciones de derechos humanos cometidos por Maduro, y busca motivar a la Asamblea General a invocar el Artículo 8 de la resolución fundadora de la ONU para remover al régimen del Consejo.

La campaña pretende utilizar el mismo procedimiento que fue utilizado exitosamente en el 2011 para suspender a Libia de la agrupación, dijo UN Watch en un comunicado.

Arria resaltó la importancia de la comunidad venezolana de unirse en esta causa para continuar desde el exterior con la causa de liberar a Venezuela de Maduro.

“Si no se cuenta con una sociedad activada es muy difícil lograr que otros te apoyen internacionalmente. Esta campaña también tiene el propósito de activar a los venezolanos porque lo que realmente queremos conseguir es la libertad”, señaló.

La campaña tendrá éxito al final solo si se suman a la iniciativa aquellos que desean ver una Venezuela libre y gobernada por un sistema democrático, dijo Arria, al abogar sobre la necesidad de aquellos que se encuentran en el exterior de mantenerse en la lucha por quienes aún se encuentran secuestrados bajo el régimen.

La decisión del consejo de otorgarle al régimen un puesto en la mesa sorprendió a todo el mundo, en particular porque países del Caribe optaron por respaldar la candidatura de Maduro pese a estar al tanto de la tragedia creada por él.

Pero Arria enfatizó que al final el puesto dentro del consejo conseguido por Maduro terminó siendo contraproducente.

“La indignación que generó que un régimen como el de él se presentara nos ha permitido reflotar a nivel mundial la violación de los derechos humanos,” dijo el diplomático. “Su ingreso para nada le limpia el prontuario criminal. Lo pone aún más evidencia”.

Sigue a Antonio María Delgado en Twitter: @DelgadoAntonioM