Mutilaron de manera atroz a joven militar venezolano. Ahora su madre pide ayuda

Selenni Maíz, una madre venezolana, está pidiendo “mucha ayuda” para someter a su hijo a varias operaciones y adquirir las medicinas que requiere tras ser víctima de un atroz ataque en una mina de oro en Venezuela: le cortaron la lengua, le extrajeron los ojos y le amputaron las manos.

Maíz es madre del soldado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Leocer José Lugo Maíz, de 19 años, capturado en enero pasado por un grupo de delincuentes que opera en El Callao, zona minera de Bolívar, en el suroriente de Venezuela.

Supuestamente Lugo fue confundido con un informante de la GNB y estuvo secuestrado entre el 28 de diciembre del 2018 hasta el 14 de enero del 2019, cuando lo dejaron en una carretera cercana a la mina Yin Yan de El Callao, con unos trapos amarrados a los muñones, bañado en sangre, con apenas un pantalón corto y una medias sucias.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

El joven relató que primero le cortaron la lengua, luego le dieron golpes en la cabeza con botas de punta de hierro, le pegaron con un machete en la espalda y después le cortaron las manos.

“Caminé más adelante con ellos, me acostaron en el suelo, me amarron de los pies y se me montó uno en cada brazo y otro me sacó los ojos con un cuchillo”, declaró Lugo a Dayana Krays, corresponsal del programa Impacto TDN.

Según las autoridades, Lugo pertenecía al contingente Septiembre 2018. Estuvo ausente de las instalaciones militares desde diciembre y fue declarado presunto desertor el pasado 1 de enero, de acuerdo con información del diario El Nacional.

“Yo necesito una ayuda muy grande para la operación de sus ojos y sus manos. Principalmente él tiene una niña pequeña, de cuatro años. Necesito mucha ayuda con él, su alimentación, para los dos”, declaró la madre a Dayana Krays, corresponsal del programa Impacto TDN.

Habla la madre del sargento que fue encontrado por la GNB, a quien le sacaron los ojos, le cortaron la lengua y las manos en una mina de El Callao-Bolívar. En imágenes se puede apreciar cómo quedó después de ser mutilado, requiere de apoyo para ser operado de los ojos y las manos pic.twitter.com/eih0WnWyfy — Dayana Krays (@Dayanakrays) October 28, 2019

La madre de Lugo dio un número de cuenta bancaria para las personas que quieran ayudar: la cuenta de ahora 0191.0118.51.11.00023607 del BNC.

La violencia en la ciudad minera del Callao es elevada. El Observatorio Venezolano de la Violencia informó que el 2018 registró una tasa de 620 muertes por cada 100,000 habitantes.

Esa violencia la atribuyó a la presencia en la zona minera de grupos delictivos, conocidos en Venezuela como “Pranes”’ y miembros del grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Venezuela es el país más peligroso en América Latina con una tasa de 81 homicidios por cada 100,000 habitantes, que contrasta con los 30.5 que registra Brasil, los 24.9 de Colombia o los 24.8 de México.