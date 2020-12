Centros de votación vacíos al inicio de elecciones parlamentarias de Maduro

Un escaso número de electores acudía el domingo por la mañana a los centros de votaciones para participar en unos comicios para escoger nuevos diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela que meses atrás habían sido rechazados por la comunidad internacional por no contar de garantías de transparencia y que carecía de la participación de opositores.

Según datos del régimen de Nicolás Maduro, unos 20 millones de venezolanos están registrados para votar, pero fotos tomadas en los centros de votaciones en Caracas mostraban centros de votaciones casi vacíos con muy pocos electores presentándose para emitir sus votos.

El Observatorio contra el Fraude, organizado por la Asamblea Nacional (AN), informó en su primer reporte, que la participación de los electores apenas sumaba un 2.7 por ciento, proporción aún inferior que la registrada durante la “fraudulenta” conformación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

“Eso es lo que tenemos hasta este momento de ese bodrio, ese parapeto electoral. Hoy en Venezuela no se celebra ninguna elección”, dijo en rueda de prensa el diputado Andrés Velásquez.

En los comicios de la ANC del 2017, apenas unos 2.48 millones de electores participaron, según cálculos de la Asamblea Nacional, aunque el régimen luego infló las cifras para reportar que 8.09 millones de votos habían sido depositados.

El régimen instauró unas 30.000 mesas de votación en todo el país para escoger a 277 nuevos diputados que remplazarían a los opositores que controlan a la actual Asamblea Nacional.

El régimen ya cuenta con una especie de congreso paralelo en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que, aunque ilegalmente, le sirve para aprobar sus propias leyes. Pero necesita retomar el control de la Asamblea Nacional para poder endeudarse en el exterior, aseguran analistas.

Los principales partidos de la oposición venezolana agrupados bajo la denominada Mesa de la Unidad Democrática decidieron no participar en el proceso señalando que no existen ningún tipo de garantías de que el régimen sostenga elecciones libres y transparentes.

Esa posición fue también acogida por gran parte de la comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos, la Unión Europea y agrupaciones multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima.

Temprano en la mañana del domingo, integrantes del equipo del presidente interino Juan Guaidó, considerado como el legítimo jefe de Estado de Venezuela por una coalición internacional liderada por Estados Unidos, solicitaron a la comunidad internacional que acentúe la presión sobre el régimen en respuesta al nuevo intento de fraude del régimen de Maduro.

“Desde la oposición democrática seguimos comprometidos con la búsqueda de una solución que permita a los venezolanos decidir su futuro, pero esto no será posible a menos que la comunidad internacional aumente la presión sobre la dictadura y sus colaboradores”, dijo en un comunicado Julio Borges, representante de Guaidó para las Relaciones Exteriores.

Pero la preocupación de que el proceso registre un ausentismo aún mayor este domingo ha sido evidente en los últimos días entre los principales voceros del régimen, quienes han lanzado una serie de mensajes para tratar de motivar a la gente a acudir a las urnas.

Preocupados por los prospecto de una escasa participación, el régimen redobló en las últimas semanas los mensajes pera motivar a la población a votar. Pero algunos de esos mensajes lucieron poco democráticos.

“El que no vota, no come”, advirtió Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, en un evento realizado la semana pasada. “Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer”, amenazando así a los millones de venezolanos que dependen de la ayuda alimentaria para poder sobrevivir.