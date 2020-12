Venezolanos en Miami alertan que Maduro aumentará la persecución a los opositores

El régimen de Nicolás Maduro profundizará la persecución a los opositores tras lograr “apoderarse” de la Asamblea Nacional, la única instancia de Venezuela reconocida por la comunidad internacional, tras las elecciones “ilegítimas” efectuadas el domingo, advirtieron varias organizaciones de venezolanos en Miami.

“Esta elección servirá para perseguir a los diputados de oposición que quedan, encarcelarlos, enviarlos al exilio, violar de manera más flagrante los derechos humanos y tratar de tener un control total de la sociedad”, dijo José Colina, presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex).

El activista venezolano previno que el régimen también implantará un Estado comunal, planteado en los 20 pasos de la revolución que anunció el fallecido presidente Hugo Chávez cuando llegó al poder en 1999.

“Van a acabar con lo que queda de oposición dentro de Venezuela”, dijo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo controlado por el régimen, anunció en la madrugada del lunes que los candidatos oficialistas ganaron el parlamento con un 67,7% de los votos, 3.558.320 de los electores registrados en el padrón electoral de un total de 20 millones inscritos. La participación fue del 31%.

La desesperada y malvada dictadura de #Maduro no logrará confundirnos con estas falsas elecciones de hoy en sus esfuerzos por permanecer en el poder. El pueblo de #Venezuela merece libertad y democracia.#EstoNoEsUnaEleccion — Mario Diaz-Balart (@MarioDB) December 6, 2020

“Es una farsa electoral montada por la tiranía de Nicolás Maduro y creo que la ciudadanía respondió de la forma correcta, como se esperaba y aunque dicen que hubo una participación de 31%, en realidad por cifras del Plan Repúblicaque nos las comunicaron, realmente participó un 10% con 90% de abstención”, dijo Colina a el Nuevo Herald.

Para el directivo de Veppex, esos resultados indican que los venezolanos no creen en el sistema electoral, las elecciones ni los comicios con Maduro en el poder, lo que dará soporte a la comunidad internacional para que los países que aún no se hayan pronunciado, desconozcan “por completo” estas elecciones a la Asamblea Nacional.

Pero lo sucedido también genera una interrogante, según Colina, y es quién capitaliza ese descontento que abarca no solo al sector de la oposición, sino también al chavista.

“El chavismo como tal, no salió a votar como usualmente lo hace. No hay quién capitalice ese 90% de personas descontentas y el resultado sigue siendo Maduro en el poder nombrando a sus autoridades y cada día más aislado. Lo que hay que pensar es en cómo amalgamar una estructura que nos permita recoger ese 90% y sacar a Maduro del poder”, detalló el activista.

También destacó que el régimen de Maduro busca, con el control de la Asamblea Nacional, levantar las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea y apoderarse de los activos de Venezuela en el exterior.

“Pero no les va a servir porque es una asamblea que no será reconocida por la mayoría de la comunidad internacional”, dijo.

Ernesto Ackerman, presidente de la organización Venezolanos-Estadounidenses Independientes (IVAC, por su siglas en inglés), manifestó preocupación por los congresistas que actualmente legislan en la Asamblea Nacional, tras los resultados de las elecciones parlamentarias.

“Por los asambleístas actuales, quienes fueron realmente elegidos por el pueblo venezolano y que han tenido el valor de quedarse en Venezuela, sí tengo una gran preocupación porque sabemos que estamos tratando con una banda de matones”, expresó en una entrevista.

Ackerman consideró que están en situación de peligro porque el régimen “profundizará la persecución”.

Varios de los congresistas elegidos en los comicios del 2015 fueron encarcelados, perseguidos y algunos tuvieron que salir al exilio.

Foro Penal, organización no gubernamental de Venezuela, afirma que hay 356 presos políticos en el país sudamericano.

Ackerman dijo en cuanto a las parlamentarias que el mundo entero sabe que se “cometió fraude” y que el pueblo venezolano se manifestó en contra no asistiendo a votar ni por los candidatos de Maduro ni por los “pseudopositores” que presentaron candidaturas a los comicios.

“Ellos no necesitan la asamblea para hacer lo que quieren hacer, ellos están destruyéndola para dar una imagen a nivel internacional de que ya no existe. Ya el mundo entero sabe que esta asamblea es ilegal”, manifestó el presidente de IVAC.

Luis Corona, presidente de Veneamérica, calificó el 6 de diciembre como una importante fecha para los venezolanos porque le dieron “definitivamente” la espalda a Maduro.

Pero advirtió que ahora “viene indiscutiblemente de parte de ellos más hambre, más muerte y más miseria para nuestro pueblo”.

“La comunidad internacional reaccionará contra esos resultados como ya lo empezó a hacer desde antes de realizarse ese proceso. Toda la comunidad internacional ha desconocido esa supuesta elección”, declaró.

Congresistas de Florida se pronuncian

El senador republicano de Florida Rick Scott dijo que el mundo sabe que las elecciones parlamentarias no fueron más que una “farsa” y consideró que todas las naciones deben unirse para denunciarlas.

“Nicolás Maduro no puede engañar al pueblo de Venezuela. Es un dictador asesino que no respeta los derechos humanos ni la voluntad de su pueblo. La apariencia de democracia no es democracia. El mundo sabe que esta elección, coordinada por el régimen de Maduro, no es más que una farsa”, dijo en un comunicado.

Aseguró que esta “patética farsa” no alterará el apoyo “inquebrantable” al presidente interino Juan Guaidó, reconocido como gobernante legítimo de Venezuela por Estados Unidos y varios países.

“Todas las naciones deben unirse para denunciar al régimen de Maduro y luchar por la libertad y la democracia, y eso comienza diciendo que este voto no es más que una farsa”, dijo Scott.

La representante demócrata Debbie Mucarsel-Powell (FL-26), la primera congresista inmigrante de origen ecuatoriano, denunció que las elecciones “pisotearon” la voluntad del pueblo y son una toma de poder ilegítima del régimen de Maduro.

“La democracia se basa en la confianza en que se administrarán elecciones libres y justas. Debemos oponernos a todos los intentos de socavar la fe del pueblo en el proceso democrático, en Venezuela, Estados Unidos o en cualquier parte del mundo “, expresó.