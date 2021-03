Biden aprueba protección migratoria temporal para los venezolanos en limbo en EEUU

La administración de Joe Biden otorgó el lunes el Estatus de Protección Temporal de 18 meses para los venezolanos que se encuentran bajo un limbo migratorio en Estados Unidos, creando una vía legal para que más de 320,000 individuos que huyen del régimen de Nicolás Maduro puedan permanecer en el país.

La medida, conocida como TPS, fue adoptada luego de que las autoridades determinaran que los venezolanos califican para la designación “debido a las temporales y extraordinarias condiciones en Venezuela”, dijo un funcionario de alto rango de la administración.

Venezolanos elegibles tienen hasta 180 días para solicitar el estatus de protección temporal, lo cual conlleva un costo de $50 por la aplicación, otros $85 para los costos de los registros biométricos, y otros $410 para quienes soliciten permisos de trabajo.

Los individuos también deben someterse a verificaciones de antecedentes y demostrar que se encontraban dentro de Estados Unidos para cuando la medida fue anunciada, hoy 8 de marzo.

La administración Biden desconoce la legitimidad de Maduro y considera a la Asamblea Nacional de Venezuela escogida en el 2015 como la última institución democrática que queda en Venezuela, y al dirigente opositor Juan Guaidó como el presidente legítimo del país.

Al hablar sobre la futura política de Estados Unidos sobre Venezuela, los funcionarios dijeron que la administración está trabajando para ampliar la campaña de presión sobre Maduro que comenzó la administración anterior y que coordina nuevas sanciones con otros países, incluyendo aliados en América Latina y la Unión Europea.

No obstante, advirtieron que hay que “reconocer que las sanciones unilaterales de los últimos cuatro años no han tenido éxito en asegurar un desenlace electoral para el país”, dijo otro funcionario de la administración.

“Estados Unidos va a seguir aumentando la presión”, dijo el funcionario. “Va a ampliar la presión multilateralmente para asegurar que quienes son culpables de violaciones de los derechos humanos, que están robando al pueblo venezolano y que están involucrados en actividades criminales desenfrenadas no encuentren lugar seguro hasta que se sienten en la mesa a dialogar con sinceridad”.

El anuncio sobre la aprobación del TPS fue celebrado de inmediato por líderes de la comunidad venezolana en Estados Unidos.

“El TPS beneficiará a 323,000 venezolanos víctimas de la dictadura de Nicolás Maduro, que se vieron obligados a huir de su país natal por culpa del régimen más cruel de América Latina. Esta medida les permitirá vivir, trabajar y estar legalmente protegidos en Estados Unidos, con la tranquilidad de que no serán deportados”, comentó Carlos Vecchio, el embajador de Guaidó ante Estados Unidos.

“Los venezolanos son personas trabajadoras, inteligentes y productivas con mucho que aportar al progreso y la prosperidad de Estados Unidos. Es una medida temporal, inicialmente por 18 meses, hasta que se restablezcan las condiciones que nos permitan regresar a Venezuela y trabajar para su reconstrucción y restitución en el sitial de honor que merece en la región”, agregó Vecchio en un comunicado.

La medida también fue aplaudida por el senador de la Florida, Marco Rubio.

“Venezuela sigue siendo una nación en crisis”, dijo Rubio en un comunicado. “Desde hace tiempo he abogado a favor del tan necesitado alivio para ayudar a los ciudadanos venezolanos que califiquen y que residen en Estados Unidos con un permiso de trabajo y una solución temporal, que es lo que la administración Trump hizo previamente este año. Me alegra que la administración Biden comparte ese compromiso”.

Aún cuando el TPS solo dura 18 meses, su duración podría ser extendida posteriormente, señalaron los funcionarios estadounidenses en la conferencia telefónica.

Sin embargo, enfatizaron que la decisión no debe ser vista como una señal de que la protección migratoria estará disponible para los venezolanos que actualmente se encuentran fuera del país.

“Prevemos que contrabandistas y otras personas sin escrúpulos comiencen ahora a decir que la frontera está abierta, y ese no es el caso”, dijo un funcionario de la administración a los periodistas en una conferencia telefónica.

Durante años, un grupo bipartidista de senadores y congresistas instaron al ex presidente Donald Trump para que otorgara el TPS a los venezolanos. El ex presidente, no obstante, solo emitió un memorando aplazando la salida forzosa de venezolanos del país, instrumento conocido como DED, en el último día de su administración.

Ese programa permanece en vigencia y la protección del TPS “es esencialmente la misma”, dijo un funcionario de la administración de Biden. Pero TPS proporciona una estructura para estas personas con mayor asidero en la ley.

“Los individuos que solicitan y reciben el TPS, también están cubiertos por el DED, y no necesitan solicitar documentos de autorización de empleo bajo ambos programas”, dijo el funcionario, refiriéndose a la orden de Salida Diferida emitida por Trump. “La gente puede hacer su selección, si lo desea”.