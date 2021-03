Siguen ataques a la prensa en Venezuela: ONG reporta más de 30 violaciones a la libertad de expresión

En Venezuela se cometieron 38 violaciones a la libertad de expresión y las agresiones más frecuentes fueron la censura, la intimidación y las restricciones administrativas, según la organización no gubernamental Espacio Público.

Durante el pasado febrero los trabajadores públicos (28%), periodistas (24%) y los medios de comunicación (20%) fueron las víctimas más frecuentes, mientras que los victimarios en su mayoría son instituciones del Estado, los cuerpos de seguridad y funcionarios, indicó en un reporte.

“La mayoría de los casos corresponden a impedimentos de la cobertura o búsqueda de información realizada por trabajadores de la prensa o infociudadanos”, detalló la organización venezolana que defiende la libertad de expresión.

Entre los casos de violaciones mencionó que el Ministerio Público del estado Carabobo, citó en calidad de ”investigado” al reportero del diario El Carabobeño, Kevin Arteaga, el pasado 4 de febrero, por la cobertura que realizó de una protesta por la carencia de servicios.

#ResumenEP | El Ministerio Público del estado #Carabobo, citó el #4Feb en calidad de «investigado» al reportero de El Carabobeño, Kevin Arteaga, por la cobertura que hizo de una protesta por servicios.



Conoce más aquí: https://t.co/pRtSkuLBOL — Espacio Público (@espaciopublico) March 11, 2021

En otro hecho, una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) visitó la residencia de la periodista de la emisora Class 98.7FM, Luisana Suárez, el 25 de febrero.

Los funcionarios llegaron a la vivienda “motivados por una denuncia que realizó la periodista sobre la falta de anticonceptivos en el ambulatorio de la localidad”.

“Tuve una conversación por nota de voz con el Coordinador del Programa de Planificación Familiar del Ambulatorio, a quien no le pareció lo que yo escribí y me pidió investigar, me dijo que no fuera a colocar en las redes que él me está amenazando, sin embargo me llegó el Sebin a la casa”, dijo la periodista.

El domingo 28 de febrero, la directora de prensa de la Gobernación de Vargas, Yhojana D’ Auria, intimidó al reportero gráfico del diario Últimas Noticias, Jesús Gazzaneo, cuando cubría una pauta.

Las violaciones a la libertad de expresión también incluyen bloqueos a medios en internet, dijo Espacio Público.

El observatorio de Internet, VE Sin Filtro, denunció el bloqueo del portal web de InSight Crime por parte de la compañía estatal de telecomunicaciones Cantv.

Según Ve Sin Filtro, el bloqueo se llevó a cabo el martes 9 de febrero, días después de que publicara su informe anual sobre homicidios en Latinoamérica.

El portal oficialista, Lechuguinos.com hostigó al periodista y coordinador del portal Armando.info, Roberto Deniz, a través de su cuenta en Twitter, el lunes 1 de febrero.

El medio que coordina Deniz ha publicado una serie de reportajes que sobre la participación del empresario colombiano Alex Saab en la importación de alimentos para el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), y el “entramado de corrupción alrededor de ese y otros negocios vinculados al gobierno de Nicolás Maduro”.

La remoción de contenidos digitales bajo presuntas vulneraciones del derecho de autor es un patrón de censura indirecta registrado en América Latina, un mecanismo utilizado en contra de activistas y organizaciones que defienden derechos humanos para dejarles fuera de línea.

En ese contexto, algunos proveedores de servicios no ofrecen garantías a los afectados para rebatir las medidas ni defenderse, lo que resulta arbitrario, de acuerdo con Espacio Público.

También el diputado de la Asamblea Nacional que asumió en enero pasado, Diosdado Cabello, sugirió al Ministerio Público abrir una investigación contra el portal de noticias Efecto Cocuyo.

Cabello amenazó a Efecto Cocuyo por informar sobre el reportaje publicado por la revista Semana de Colombia acerca de la presencia de líderes guerrilleros de las FARC en territorio venezolano.