Mujeres venezolanas denuncian en las redes sociales sus historias de abuso sexual

Las acusaciones que aparecieron en Twitter eran alarmantes: una mujer que se identificó como “Pia” dijo que cuando tenía 16 años un destacado escritor venezolano había abusado de ella.

“Pensé que había encontrado un mentor”, escribió. “Una especie de figura paterna en la que podía confiar mis ambiciones literarias y que recibiría alguna guía”.

Un día después, Willy McKey respondió a las acusaciones en las redes sociales, reconociendo que era su “víctima” y escribiendo: “No permitas que sean así, esto crece adentro y te mata. Perdón”.

Poco después, en abril, las autoridades dijeron que se lanzó desde el noveno piso del edificio de apartamentos en Buenos Aires, Argentina, donde vivía.

Casi cuatro años después que el movimiento #MeToo iniciara un vistazo introspectivo en Estados Unidos sobre los abusos sexuales contra las mujeres, las venezolanas han comenzado a tomar las redes sociales para compartir sus propias experiencias, identificando a artistas, políticos e incluso familiares.

La avalancha de mujeres que empezaron a publicar historias de abuso comenzó en abril cuando una cuenta anónima de Instagram comenzó a publicar los testimonios de mujeres y niñas que dijeron que fueron acosadas sexualmente y abusadas por miembros de bandas de música locales.

A los pocos días, Linda Briceño, ganadora de un Premio Grammy y conocida como Ella Bric, fundó un grupo llamado Yo Te Creo Venezuela para reunir testimonios, organizar a las víctimas y educar al público. En una semana, el grupo recibió 565 testimonios, 87 solicitudes de ayuda psicológica y 26 de asesoramiento legal.

María Corina Muskus, defensora de los derechos humanos, dijo que las mujeres han recurrido a las redes sociales en parte debido a su desconfianza en el sistema de justicia venezolano. Dijo que muchas mujeres en Venezuela viven en un ambiente donde se tolera la violencia.

“Solo porque no hay quejas de abuso no significa que no esté pasando”, dijo. “Normalmente, significa que está normalizado, que no existen los mecanismos para denunciar”.

Jóvenes actrices señalan a director de teatro

Stephanie Cardone Fulop describe lo que está sucediendo en las redes sociales como un “efecto bola de nieve”, en el que años de acoso y abuso están llegando a la superficie.

La actriz radicada en Caracas subió a Instagram en abril para describir su experiencia con Juan Carlos Ogando, director de un conocido grupo de teatro en Venezuela, después que otra mujer hiciera un relato similar de abusos.

Cardone Fulop, de 34 años, dijo que estaban a punto de estrenar una obra llamada “Mafiosical” en 2008 cuando entró en un camerino y la besó, lo que ella percibió un “descomunal abuso porque no tenía ningún tipo de relación social, cariñosa ni educativa con él”, escribió.

“Alazo mis voz para visibilizar lo que le pasó a a Andrea y junto con ellas a todas las demás chicas, porque no solamente somos nosotras dos, somos más de 10”, dijo, explicando que algunas de las otras mujeres que se han presentado desde entonces tienen demasiado miedo de hablar.

Ogando no ha sido acusado, pero el fiscal jefe de Venezuela dijo recientemente que su oficina ha abierto una investigación sobre las acusaciones. Ogando declinó hacer comentarios, afirmando solo que está “trabajando en el asunto”.

Andrea González Cariello, de 22 años, subió un video a su cuenta de Instagram el mes pasado describiendo cómo Ogando la tocó indebidamente desde que tenía 13 años hasta los 17 años. Quería quejarse, pero dijo que temía que no pasara nada.

“Tenía miedo”, dijo. “miedo de que las cosas se quedaran igual, de que fuesen sólo palabras. Pero gracias a todas las chicas que empezaron a hablar, decidí hacerlo yo también, para que ninguna otra niña tenga que pasar por lo que pasamos mis compañeras y yo”.

Poco después de que ambas mujeres compartieron sus historias, el grupo de teatro de Ogando anunció que él y el personal habían “acordado mutuamente su separación de la compañía”.

Feminicidios en Venezuela desatan alarma

La abogada Carolina Godoy dijo que el sistema legal venezolano está perdiendo oportunidades para detener la violencia contra las mujeres y muchas veces toma medidas cuando matan a alguien.

““Concentran la atención en el último eslabón de la cadena de abuso, que es el femicidio”, dijo, y agregó que si los investigadores prestaran más atención a otros casos, el país potencialmente vería una disminución en el asesinato de mujeres.

Los feminicidios en Venezuela pasaron de 167 en 2019 a 256 en 2020, según una iniciativa privada llamada Femicide Monitor, creada por la plataforma digital Utopix. El grupo recopila cuentas reportadas en los medios locales porque las estadísticas oficiales no se publican. Han reportado 73 feminicidios en Venezuela en los primeros cuatro meses de 2021.

Mileidys Torrealba, de 39 años, y Eduard José Falcón, de 45, posan con retratos de su hija Eduarlis Falcón, de 20 años, quien fue asesinada junto a otra niña en su casa en La Misión, estado Portuguesa, Venezuela, el 27 de febrero de 2021. YURI CORTEZ AFP / Getty Images

América Latina es considerada una de las regiones más peligrosas del mundo para la mujer. Al menos 4.555 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2019, según el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Aunque todavía no se dispone de cifras más recientes, muchas ciudades y naciones reportaron repuntes en 2020, ya que los bloqueos por la pandemia obligaron a muchas mujeres a permanecer en lugares cercanos con sus agresores y dificultaron la obtención de ayuda.

En toda la región, las mujeres han comenzado a denunciar el abuso y a exigir mayores derechos reproductivos. Argentina se convirtió en el país más grande de América Latina en legalizar el aborto electivo en diciembre pasado, una votación que fue considerada una victoria para el movimiento feminista de la nación. Algunos anticipan que podría conducir a leyes similares en una región que es muy católica y socialmente conservadora.

En Venezuela, el aborto sigue siendo un delito en casi todos los casos. Los nuevos activistas del país están llamando la atención sobre una serie de temas, desde el acoso diario en el transporte público hasta los delitos sexuales.

Acusaciones en Venezuela señalan acoso generalizado

Fuera de la industria del entretenimiento, mujeres y hombres venezolanos han compartido historias de abusos que involucran a todos, desde políticos hasta parejas románticas y familiares.

Marcel López, un abogado que ahora vive en Chile, acusó a un político con un prominente partido de oposición de aprovecharse de los jóvenes, prometiendo ayudarlos en sus carreras. Dijo que el estigma que acompaña a la homosexualidad en Venezuela hacía aún más difícil hacer denuncias.

““Yo lo evitaba pero trataba de ser discreto, porque si la gente veía algo raro nunca iban a pensar que era acoso”, dijo.

Paola Ruiz aprovechó las redes sociales para denunciar a su ex pareja y padre de su hija después que ella dijo que la atacó físicamente durante el embarazo y después del nacimiento. Frustrado por sus episodios de celos y problemas de autocontrol, Ruiz le dijo que se iba con su hija de tres meses, dijo. Él reaccionó empujándola al suelo y golpeándola mientras ella protegía a su bebé con su cuerpo, recordó

“Empecé a llamar a la policía, gritando con todas mis fuerzas, pidiendo ayuda”, dijo. Después de ocho horas de lucha, un grupo de seis vecinas llamó a la puerta y se enfrentó al hombre cuando la vieron golpearla y con la cara hinchada, relató.

Presentó una queja ante la policía, pero dijo que le dijeron que casos como el suyo pueden tardar años en resolverse.

“Me sentí frustrada y triste. Ahí supe que no iba a pasar nada”, dijo.

La mujer presentó una denuncia de todos modos en agosto de 2020, pero dijo que no ha habido novedades. Agregó que debido a que nadie presenció directamente la agresión, la Policía dijo que su caso no continuaría.

Después que publicó una denuncia en Twitter acusando al hombre que abusó de ella, Ruiz dijo que otras mujeres han presentado sus propias historias de abuso y agresión del mismo hombre.

En respuesta a las recientes acusaciones, el fiscal jefe Tarek William Saab anunció a finales de abril que estaba abriendo investigaciones sobre McKey, Ogando y José Arceo, otro director de teatro, entre otros. Dijo que los fiscales han presentado 8,450 cargos por delitos de abuso sexual desde 2017 y que su oficina está proponiendo una “revisión” de la ley para asegurar que los agresores no escapen de la justicia debido a las “áreas grises” de la ley.

Organizaciones como Yo Te Creo y sobrevivientes como Cardone Fulop, que ahora se considera activista, dicen que creen que su causa seguirá cobrando impulso.

“Esto ha comenzado y no voy a parar”, dijo. “No me detendré porque quiero un mundo libre de violencia”.