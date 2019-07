Jóvenes inmigrantes: ¿cuál es la mejor opción educativa?

El certificado de GED puede ser una alternativa válida para muchas personas; concebirlo para adolescentes inmigrantes es la refutación del carácter igualitario e inclusivo de la educación en Estados Unidos. Unsplash

La inadecuación de un programa que garantiza un diploma de enseñanza media superior a adolescentes inmigrantes no significa que no pueda funcionar muy bien para otros fines.

De hecho, casi la tercera parte de los graduados de ese nivel de enseñanza de Estados Unidos provienen del programa GED, surgido en 1946 para beneficio de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. El hecho de que el 33 por ciento de los graduados continúe estudios superiores habla de la significación y utilidad del programa.

El certificado de equivalencia de High School es aceptado, en general, por empresas privadas, instituciones gubernamentales estatales y federales, colleges y universidades, lo cual es magnífico. Con todo, estudiar y graduarse en una carrera se torna imposible sin dominio del inglés y lo mismo pudiera decirse de obtener un puesto de trabajo donde sea imprescindible hablar y comprender ese idioma.

Varias investigaciones que son del dominio público han demostrado que los estudiantes que abandonan la escuela y obtienen un certificado de GED no se desempeñan tan bien en el mercado laboral como aquellos que permanecen en High School. Además, no todas las empresas aceptan como válido el diploma de GED.

En promedio, los graduados de la escuela regular tienen tasas más altas de empleo y mayores ingresos que los graduados en programas de GED. Otro dato: es mucho más probable que los primeros continúen estudios superiores.

Delineadas estas diferencias, conviene insistir en que el programa, en general, sigue siendo beneficioso y resulta una alternativa válida para personas adultas. En su variante en español también es una opción totalmente legítima para algunos. Es el caso de aquellos que por situación familiar o personal no pueden seguir la instrucción regular; otros que prefieren empezar a trabajar lo antes posible, o los que, sencillamente, no tienen aptitud, actitud o vocación para la intensa carga de compromisos del High School, lo que incluye clases, tareas, proyectos y exámenes.

Entonces, si promover entre adolescentes programas concebidos para adultos no es lo más recomendable, ¿cuál sería la solución?

El problema es complicado. Pese a que la ley federal “The Every Student Succeeds Act” (ESSA, por sus siglas en inglés) establece que los estados deben hacer todo lo posible para aplicar las pruebas estatales en el idioma natal de los estudiantes, ello no se aplica en algunos, incluido la Florida. Así pues, mientras estas sean en inglés quedarán descartados de seguir la ruta “normal” miles de jóvenes, muchos de ellos talentosos y con una historia académica brillante.

Por otra parte, como no existe un límite de edad para tener derecho a la educación pública, cada distrito escolar decide lo que le parece mejor. Generalmente, se otorga hasta los 18 años, pero no hay ninguna ley que avale dicha práctica. Como resultado de ello, funcionarios y directores de escuelas coligen que un inmigrante que arriba a Estados Unidos con 16 años, probablemente no podrá cumplir con los requisitos que le permitan graduarse en un período tan corto.

De acuerdo con el sistema vigente, las escuelas se sienten presionadas para obtener buenas calificaciones; los jóvenes inmigrantes, sin dominio del inglés, se tornan un foco perturbador, pues ponen en riesgo una buena evaluación, de la que dependen recursos e incentivos, entre ellos el bono de los maestros.

Por esa razón, el primer paso en la búsqueda de una solución sería lograr que el estado de la Florida aplicara consecuentemente la ley federal ESSA y que esos jóvenes pudieran hacer las pruebas estatales en su idioma natal. De esta manera, las escuelas no tendrían necesidad de apartarlos porque no habría perjuicio potencial en tenerlos en su matrícula. Los estudiantes, a su vez, no se sentirían excluidos, pues tendrían las mismas oportunidades que los demás.

Insisto: lo que debe garantizarse es la oportunidad; luego el esfuerzo y el talento personal darían su veredicto. El segundo paso sería, precisamente, contribuir a mejorar las posibilidades para que eso fructifique. Y aquí es imprescindible un conjunto de medidas como, por ejemplo, clases intensivas de inglés, ayuda con tareas, técnicas para mejorar las habilidades de estudio, propedéutica (algunos vienen de sus países con deficiencias en su formación académica), tutorías y una esmerada atención individual a cargo de consejeros y psicólogos.

La tarea resulta ciclópea cuando se constata que, ante este tema, la Junta Escolar del distrito ha decidido mirar hacia otro lugar. Así que organizaciones civiles y de derechos humanos deberán de asumir el liderazgo de esta cruzada. Estoy pensando, ante todo, en la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), que ya ha trabajado exitosamente en causas educativas. También sería conveniente contar con el apoyo del Consejo Laboral para el Avance del Trabajador Latinoamericano (LCLAA), la Liga Hispanoamericana Contra la Discriminación (SALAD), la Asociación Nacional de Educadores Cubano-Americanos (NACAE) y el Sindicato de Maestros de Miami-Dade (UTD).

Como conclusión, y por si no ha quedado claro: los programas de GED, en cualquiera de sus variantes, no constituyen el problema, sino la práctica aberrante que cuestiona el carácter igualitario e inclusivo de la educación en una sociedad democrática.

Ojalá que esta serie de artículos promueva el debate sobre las vías para eliminarla lo antes posible.

Emilio J. Sánchez es periodista y profesor de Nova Southeastern University. Correo: emilscj@gmail.com.

