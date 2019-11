‘Defendamos la libertad antes de perderla’

El ex presidente del Gobierno de España, Felipe González (centro), habla junto al ex mandatario de Colombia Belisario Betancurt (der.) y al presidente del Grupo CARSO, Carlos Slim (izq.), el 15 de noviembre de 2010, durante un foro en Buenos Aires. EFE

Con estas palabras del ex Presidente del gobierno español Felipe González comienzo la columna. González así se expresó durante el extraordinario Diálogo Presidencial convocado por la Iniciativa Democrática de España y Las Américas (IDEA) y por la Cátedra Mezerhane, celebrado el pasado 29 de octubre en el Wolfson Campus del Miami Dade College.

El evento, que contó con la presencia de ocho ex presidentes Iberoamericanos y reconocidas personalidades de los medios, hizo énfasis en el poder político en la región, las redes sociales y las noticias falsas. Estos son algunos de los aspectos más interesantes de esta conversación.

Estamos de acuerdo con González en que después de perdida la libertad, es más difícil defenderla. Asegura que ahora las cosas son distintas en relación a los 37 años transcurridos desde su presidencia. Por ejemplo, él antes apoyaba al sandinismo, pero ahora lo rechaza. Sin embargo, él ve como política histórica de estado que los Reyes de España visiten a Cuba. Allí estamos en desacuerdo porque el pueblo cubano ha sufrido por más de 61 años de una cruel dictadura, para que los Reyes de una monarquía parlamentaria en representación de un gobierno democrático, alegremente reconozcan a otro que no lo es, máxime cuando la Unión Europea acaba de aprobar una resolución condenando los horrores del comunismo en Europa.

El ex Presidente Andrés Pastrana de Colombia coincidió plenamente con nuestra previa columna “El Caracazo se trasplantó a Chile y Ecuador”, cuando afirmó que resulta muy curioso que a la misma hora, 19 estaciones del metro de Santiago de Chile fueron destruidas. Sucede, tal como afirma Pastrana, que parece inverosímil que el Presidente Chileno Sebastián Piñera, habiendo obtenido una de las mayores votaciones en América Latina, resulte atacado con manifestaciones masivas. Evidentemente, se trata de una intervención extranjera, de índole comunista y probablemente orquestada por Maduro, Castro y otros seres del mismo pelaje. Por cierto, Pastrana asegura que Nicolás Maduro es el nuevo Pablo Escobar.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

El ex Presidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado, afirmó que el Presidente Lenín Moreno estuvo a punto de sufrir un golpe de estado por una serie de protestas donde estaría involucrado el ex Presidente Rafael Correa. Coincidimos con él cuando afirma que hay que distinguir entre una protesta legítima y grupos organizados. Agregamos que la estrategia comunistoide fracasó porque los indígenas se negaron a endosarla.

El ex Presidente del gobierno español José María Aznar por su parte opina que en América Latina lo que ha fallado es la política, y eso hace fallar todo lo demás. Asegura que estamos encaminados a un mundo más unilateral y menos cooperativo y eso crea inestabilidad. Yo soy de la opinión que en una democracia todo tiene solución siempre que no seamos corruptos. El verdadero problema en mi concepto es cuando hay ausencia de democracia.

Para la ex Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, no todas las manifestaciones Latinoamericanas vienen por desestabilizadores externos. Según ella, los electores no votan por la izquierda o por la derecha, solo quieren cambiar lo que ahora existe. En este punto señalamos que el problema se presenta cuando grupos ajenos a la democracia prometen mejoras sociales irreales con tal de captar voluntades.

El Ex Presidente de Bolivia, Jorge “Tuto” Quiroga, consumado orador continental, pregunta si la reelección perpetua es un derecho humano. Afirma que debemos acabar con el continuismo y dice que Evo Morales debe irse “para La Habana o para la Cana”. Morales renunció el pasado domingo pero escogió México en vez de la capital cubana. Y también asegura que Venezuela está actualmente intervenida y por lo tanto hay que “desintervenirla”. No podemos estar más de acuerdo con Quiroga y añadimos, “Si acaso hay una nueva intervención libertadora, ¿qué es una raya más pa’ un tigre?”.

El ex Presidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, dijo que aunque haya descontento en Chile, el progreso no se puede negar. Puntualizó afirmando que la democracia es el camino intermedio entre la autocracia y la anarquía. Nosotros recalcamos que el supuesto descontento en Chile ha sido fabricado por agentes especializados en disturbios y financiados desde el exterior.

Jamil Mahuad, Ex presidente de Ecuador, opina que el problema principal en Hispanoamérica es quién recibe el premio y quién paga el precio. También afirma que las verdaderas elecciones comienzan cuando se inscriben los candidatos. En este caso agregamos que una campaña limpia, veraz y en igualdad de condiciones haría que el votante no tenga que pagar ese precio.

Esta extraordinaria reunión de ex presidentes tendrá su próxima sede en Madrid, según las propias palabras de Aznar en la clausura del mismo, donde bromeando señaló que González será su asesor.

Solo lamentamos que los ex presidentes democráticos de Cuba y Venezuela, ya desaparecidos, no estuvieron en el evento. Hubieran podido ilustrarnos sobre la era republicana en sus países.

Economista y periodista. Twitter: @DeYURRE.