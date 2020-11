¿Por qué hay personas que se autosabotean? | Opinión

Unsplash

El autosabotaje abarca todas las conductas que nos impiden alcanzar las metas que aspiramos. Es la incertidumbre sobre si nos merecemos lo que queremos, si somos competentes o capacitados.

Entre los comportamientos que nos desvían de nuestras propósitos y deseos se encuentran: la comparación con las otras personas, sintiéndonos inferiores, procrastinación, los pretextos, el lenguaje negativo hacia nosotros mismos “no puedo”, “no es para mí”, “no me lo merezco”, las justificaciones, la duda, la culpabilidad, etc. Todos ellos se resumen en miedo a los cambios, inseguridad y falta de motivación, y a la hora de concretarse nuestras aspiraciones, nos frenan y sabotean.

Nos autosaboteamos inconscientemente y por lo general sucede en ocasiones decisivas, cuando tenemos que tomar decisiones importantes, por ejemplo: momentos antes de acudir a una cita, cuando hay que dar la última firma para el contrato de compra de una propiedad, tenemos que dar un paso de avance en una relación y comprometernos más, dejamos pasar oportunidades profesionales, cuando empezamos una dieta y al terminar el día consumimos cualquier cantidad de comida chatarra y muchas veces en exceso, etc.

En cuanto tenemos que salir de nuestra zona de confort o estamos frente a una decisión que implica un cambio en nuestra vida, que probablemente nos traerá más responsabilidad, la incertidumbre nos hace autosabotearnos.

También existe un autosabotaje que es cuando nos castigamos a nosotros mismos con relaciones tóxicas, estableciendo relaciones que nos derriban emocionalmente (en muchos casos, este comportamiento parte de ignorar lo que uno quiere y lo que uno necesita), con amistades dañinas y traicioneras, cuando tenemos vicios y no cuidamos conscientemente nuestra salud.

Generalmente la raíz está en la infancia o en experiencias trascendentales estresantes y violentas, fundamentalmente las relacionadas con nuestra autoestima. Padres exageradamente criticones, tanto con ellos mismos como con sus hijos, que no daban valor a los éxitos del niño, valores estrictos sobre el éxito, la humildad, el sacrificio o el poder, exigir demasiado de los niños cuando aún no están adecuadamente desarrollados, pedirles más de lo que pueden dar hacer o ser, rebajar a la persona, expectativas muy altas, comparación y culpabilización, insultos, etc. El miedo que surge cuando vamos a conseguir un triunfo o la culpa por alcanzarlo se esconde en nuestro subconsciente.

La diferencia principal entre las personas que se autosabotean y las que no lo hacen es que estas últimas dominan esos pánicos y no se dejan llevar por ellos. Sentir cierto miedo en determinados momentos en los que existe la posibilidad que el cambio surja es lógico, y sería extraño no experimentarlo. La situación se dificulta cuando este miedo y estos pensamientos absurdos nos acorralan, incapacitan, estancan y nos hacen retroceder.

Aceptar nuestros miedos, no debemos esquivarlos, automotivarnos, trabajar nuestra autoestima, cambiar el concepto que tenemos de nosotros mismos, ser perseverantes, y tener un poco de paciencia serian algunas de las claves para desterrar el autosabotaje.

Motívate porque ya casi empezamos un nuevo año y puedes practicar proponiéndote metas que sean alcanzables, las dificultades siempre van a existir, algunas veces no hay caminos fáciles, pero con paciencia, insistencia y paso firme, es difícil que tropieces con obstáculos lo suficientemente altos como para alejarte de tus objetivos.

Cada reto establece una experiencia nueva y un riesgo determinado que hay que correr para conquistar la confianza, para alcanzar nuestros propósitos, tienes completa obligación con tu vida y solo tú puedes tomar decisiones vitales en ella.

“Solo una persona puede impedirte llegar muy alto, y te mira todos los días …. desde el espejo”.

Astróloga e instructora espiritual que ejerce en Miami. Contacto: 305-842-9117, astralrain29@gmail.com; Facebook: Rubi Astrologa; Instagram: alinarubiastrology; www.esoterismomagia.com.