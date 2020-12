El reto: seguir transformándonos y mantener el optimismo | Opinión

Unsplash

El 2020 fue un año aplastante para todos, con innumerables conflictos y crisis que nos forzaron a cambiar nuestros valores y costumbres.

Por supuesto que no podemos dejar de mencionar la pandemia mundial del coronavirus, como el factor principal que influenció en estas transformaciones, el mismo nos demostró que no hay nada escrito en piedra, que lo que pensábamos que era permanente tenía estructuras movedizas.

La complicación financiera que ha engendrado el COVID-19 a nivel mundial ha sido de tal magnitud que varios investigadores y economistas han anunciado el final del sistema financiero tal y como lo conocemos hasta ahora, para dar paso a un nuevo modelo económico.

Es absurdo separar los acontecimientos del 2020 y lo que sucederá en el 2021 ya que estamos viviendo un cambio de Era el cual viene enfatizado por la relevancia de la primera conjunción de Júpiter y Saturno en el signo de Acuario del 21 de diciembre del 2020.

Estamos abriendo un nuevo capítulo en la historia y empezamos con la resaca del 2020 y con estrés post traumático, pero tenemos que estar preparados porque nos esperan grandes desafíos, cambios radicales, hay que aprender a integrar la incertidumbre en nuestras vidas ya que viviremos algunas situaciones caóticas las cuales tienen que ver con la cuadratura de Saturno con Urano. Vamos a vivir periodos de ajustes muy fuertes sobre todo cuando las cuadraturas sean exactas: 18 de febrero, 16 de junio y 24 de diciembre.

Todo esto dura hasta finales del 2022.

Veremos muchos cambios que vinieron para quedarse como son el trabajo y los estudios remotamente, los viajes de negocios caerán en un 50%, los de placer por el estilo y todo esto tendrá un impacto brutal en nuestra forma de vivir y en cómo se configura la economía. Muchas ideas que nos parecían locas y que hemos ido adoptando poco a poco pasarán a ser cosas absolutamente normales.

Volverán otras pandemias porque seguimos acabando con el planeta, y es verdad que hay injusticias, discriminación y corrupción, pero el cambio climático es un problema grave y una amenaza real para todos. No podemos revertir el daño que hemos hecho pero tenemos que ver que vamos a hacer con lugares que serán prácticamente inhabitables por las temperaturas y los niveles del agua que subirán metros. No hay fecha exacta pero no faltan muchos años.

Honduras casi se ahoga con el último huracán, Colombia también sufrió inundaciones, y las olas de calor continuarán siendo mortíferas en los próximos años. Los movimientos migratorios se deben a las guerras y dictaduras pero en los próximos años serán por el cambio climático, muchas personas tendrán que desplazarse por la devastación ecológica y económica de sus países.

En resumen, la entrada de Júpiter y Saturno en Acuario, por primera vez después de seis siglos formando una conjunción y en aspecto tenso a Urano y a Marte, horas después del Solsticio de Invierno y días después de un Eclipse total de Sol en Sagitario es muy potente, única en la historia de la humanidad y se produce en un momento muy difícil.

Entre enero y febrero todo se pondrá muy convulso, sobre todo el 21 de enero que hay unas configuraciones espeluznantes, será una entrada de año violenta y todo se quedará en la vibración de este ciclo de 20 años que comenzamos. No serán meses fáciles. Vamos a vivir unos problemas tan grandes que nos van a desafiar como humanidad, de alguna forma nos vamos a olvidar de los problemas que tenemos ahora, y esto es algo que sucede históricamente. Los problemas no se resuelven, sino que quedan sepultados por problemas mayores.

Tenemos la obligación y la ventaja de poder rediseñar la historia, con patrones de optimismo, más humanos y considerados. Crear una sociedad donde existan personas diferentes, pero unidas, donde nos aceptemos y apoyemos en vez de explotarnos los unos a los otros. Donde las ideologías de cualquier credo sean aceptadas, mientras no dañen a nadie, donde no sea importante el país, la raza, la orientación sexual, ser rico o pobre, ser demócrata o republicano.

En resumen, que en vez de mirarnos como rivales y con rencores, nos tratemos simplemente por lo que somos: humanos. Eso nos sugiere la Era de Acuario. La responsabilidad es individual.

