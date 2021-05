Liz Cheney destapa la verdad de las mentiras republicanas | Opinión

La representante republicana Liz Cheney habla con la prensa en el Capitolio el miércoles, 12 de mayo del 2021 tras ser despojada de su puesto en la conducción de la minoría republicana de la cámara baja por sus críticas al expresidente Donald Trump. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta) AP

Quién iba a imaginar que la Inquisición se reencarnaría en el siglo XXI en el Partido Republicano de Estados Unidos. Esta semana quemaron en la hoguera a la nueva Juana de Arco, la congresista Liz Cheney, condenada por cometer la más imperdonable herejía contra la “religión trumpista”: decir la verdad.

Léase decir la verdad atreviéndose a denunciar lo que todo el mundo sabe pero los cobardes callan: la Gran Mentira inventada por Donald Trump de que él ganó a Joe Biden. La Gran Mentira de que la insurrección del 6 de enero de 2021 no fue instigada por el ex presidente para robar la elección.

Esas grandes mentiras han infectado a la mayoría de los políticos republicanos y ellos, deliberadamente, las propagan bajo la falsa premisa de que sus bases aún respaldan a Trump (a pesar de que las encuestas internas del propio partido lo desmienten).

El resultado es un Partido Republicano gravemente enfermo, en bancarrota ideológica y moral, al que Cheney —con su incuestionable pedigree ultraconservador— ha tratado de curar con la medicina que siempre funciona: “La verdad os hará libres” les repitió a sus colegas (citando a Juan 8:32) mientras la crucificaban a modo de jauría con voces anónimas y a puerta cerrada. Sin siquiera darle opción a que la votación fuera nominal. Verdaderamente bíblico.

“Permanecer en silencio e ignorar la mentira solo envalentona al mentiroso. No voy a participar en ello”, declaró Cheney en un discurso memorable horas antes de ser purgada de su liderazgo en el Congreso. “No me voy a quedar callada mientras otros conducen nuestro partido a abandonar el orden legal y unirse a la cruzada del ex presidente para socavar nuestra democracia”.

Conseguir el poder al inmenso precio de socavar la democracia. ¿Existe mayor perfidia? No para quienes viven de ella: Trump y sus lacayos.

Dispuestos, como bien alerta la disidente Cheney, a ultrajar la Constitución y la propia democracia. Es el enorme peligro al que están exponiendo al país. Y al propio Grand Old Party (GOP), hoy en plena guerra civil: ¡Bye Lincoln, Hello Trump!

Pero por cuánto tiempo será el trumpismo la fuerza dominante. Por mucho menos del que ellos creen, porque al igual que todo lo que ocurre en el actual GOP la capacidad de seducción de Trump es otra quimera. El Comité Nacional Republicano ha ocultado la realidad de las cifras de apoyo a Trump ¡a sus propios miembros! Y resulta que ha caído 15 puntos en los estados más cruciales.

Un partido que falsea tan perniciosamente la realidad está avocado al fracaso. Cheney les ha avisado de que Trump les arrastra a la destrucción. Y otro congresista “disidente”, Adam Kinzinger, compara la situación del partido con el Titanic.

Y no es que los devotos trumpistas no lo sepan. Claro que sí. Saben que la muerte política les acecha pero les domina el egoísmo y el miedo.

No se recuerda en la historia reciente de Estados Unidos un grupo tan numeroso de cobardes dirigiéndose al patíbulo político y aplaudiendo al verdugo. Que para colmo es un verdugo de papel, con dos impeachments (juicios políticos) y tres derrotas —la presidencia, el Congreso y el Senado— a sus espaldas.

Semejante elenco y trama le hubiera venido como anillo al dedo a John Kennedy Toole para escribir la segunda parte de “La Conjura de los Necios”.

Si con la purga de Cheney pretendían amedrentar a potenciales disidentes han conseguido lo contrario: elevar su imagen y liderazgo a nivel nacional. Allanarle el camino para el que ella ya ha anunciado su siguiente paso: liderar un movimiento de oposición a Trump, que se fundamente en la Constitución y la verdad.

Lo que ha logrado el nuevo McCartismo (de Kevin McCarthy) persiguiendo a los apóstatas del credo trumpista es dictar su propia sentencia de irrelevancia.

Puede que a corto plazo la mentalidad y apoyo del rebaño les cree el espejismo de victoria; a más largo plazo siempre es la historia la que toma las riendas y penaliza la insidia. ¿Hay mayor insidia que eliminar a quienes enarbolan la verdad como norma de convivencia y acción política?

Hay momentos que se perciben, aún mientras ocurren, como un punto de inflexión. Un punto en el que ya no hay vuelta atrás. El “caso Cheney” es uno de esos momentos.

Ha colmado la paciencia del creciente sector republicano sensato, que ya venía advirtiendo de la escisión del partido a menos que detuvieran la mendaz locura. Y como en vez de detenerla han aumentado el volumen de la música en el manicomio, la respuesta de los cuerdos fue inmediata: un grupo de más de un centenar de prominentes republicanos anunciaron este jueves un movimiento de reforma y/o creación de un nuevo partido conservador.

Por su parte Cheney, no integra hasta el momento ese y otros grupos conservadores anti-Trump, pero ha dejado claro que su expulsión “es el primer salvo” de una guerra que solo ha hecho comenzar.

A juzgar por las numerosas entrevistas que está dando, la TV y demás medios de comunicación van a ser su campo favorito de batalla. Una sabia estrategia de boxeo político, para darle a Trump donde más le duelen los golpes, en el candelero de la fama.

“Haré todo lo que esté en mis manos para impedir que el anterior presidente [Trump] jamás vuelva a acercarse a la Oficina Oval”.

Rosa Townsend es periodista y analista internacional. Twitter: @TownsendRosa.