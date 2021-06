El Mes del Orgullo es más que una bandera, es apoyar a la comunidad LGBTQ todo el año | Opinión

Unsplash

El Mes del Orgullo brinda un momento para reflexionar sobre las luchas y los triunfos con mucho esfuerzo que yo y muchos otros han logrado al declararnos LGBTQ+.

Como estadounidense de primera generación nacida de padres exiliados cubanos y criada en Miami, crecí con la presión de la tradición. Cuando era joven en una familia católica conservadora, la tradición dictaba casarse con un hombre. Constantemente me recordaban que este primer paso convencional era la única forma de encontrar el éxito y la felicidad.

A los 15 años, me armé de valor para decir: “Creo que soy gay”. Sin embargo, mi mente se aceleró con el conflicto de quién era yo y las tradiciones de mi familia. No pude encontrar la misma fuerza para dejar que el mundo supiera quién era yo todavía. Me preocupaba que mi familia no me quisiera o que mis amigos me trataran de manera diferente. ¿Y qué me costaría romper la tradición: éxito, felicidad, familia? A pesar de haber visto al amor de mi vida cuando era joven, todavía no estaba lista.

No fue hasta las últimas semanas de mi último año de secundaria que comencé a hablar con mis amigos más cercanos. Aunque hablar con mis amigos fue un paso importante para que me acogieran, mis padres, las personas más importantes de mi vida, no tenían ni idea. Necesitaba su apoyo, pero nunca parecía ser el momento adecuado.

A los 28 años, me diagnosticaron un linfoma en etapa 4 agresivo e incurable. Recuerdo salir del consultorio del médico con mis padres y saber que no podría pelear esta batalla sola. Tampoco podría luchar viviendo una mentira. Necesitaba a mi familia a mi lado, como siempre lo ha sido, y ellos necesitaban la verdad. Cuando llegamos a la casa de mi hermano, les pedí que entraran para hablar en familia.

Estaba temblando. Mi tío, mi tía y mi hermano estaban esperando adentro para apoyarme mientras salía con mis padres. No sabía a qué le tenía más miedo: salir del clóset con mis padres conservadores o morir de cáncer.

Los seis nos sentamos en la sala de estar con lágrimas en los ojos mientras lidiamos con la larga lucha que teníamos por delante. Y luego, con el corazón palpitante, comencé: “No puedo pasar por lo que estoy a punto de pasar sin ser honesta conmigo misma. Necesito ser quien realmente soy frente a ti y ya no puedo guardar mi secreto. Soy homosexual”.

No fue hasta unos días después, después de un procedimiento de biopsia de médula ósea, que me volví a sentar con a mis padres y les pregunté: “¿Podrían imaginarse hacer todo esto sin el otro?”. Tomados de la mano, se miraron el uno al otro y respondieron: “No”. “Bueno, entonces esta es la última cita a la que iré sin la persona que amo”. Desde entonces, la chica de la que me enamoré instantáneamente en secundaria, hoy día mi esposa, nunca se ha apartado de mi lado.

Un año después de completar la quimioterapia, Mónica y yo nos casamos en el jardín de mis padres. El amor incondicional de mis padres que fluye hacia mí, es un amor que también se extiende hacia mi esposa y nuestra hija.

Como madre, me preocupa la generación de mi hija. No quiero que nadie crezca sintiéndose un extraño para sí mismo. El Mes del Orgullo Gay es un momento para reafirmar nuestro compromiso de elevar a la comunidad LGBTQ +: aquellos que se enorgullecen y aquellos que aún viven en las sombras. Este mes también nos permite mostrar solidaridad y apoyo con quienes se sienten más solos.

Pero la solidaridad no es suficiente. Tomar acción es crucial. Debemos educar a las generaciones futuras para que traten a quienes se identifican como LGBTQ + con respeto y dignidad, proteger a la comunidad transgénero que enfrenta una creciente discriminación y violencia, y aprobar leyes como la Ley de Igualdad para garantizar que todos estén protegidos de manera justa.

El Mes del Orgullo es más que banderas de colores; se trata también de la familia. Es un momento para recordar el viaje que han sobrellevado los miembros de nuestra familia y el viaje que aún queda por delante. Somos una familia unida a través de experiencias y luchas compartidas. Y a la familia se apoya durante todo el año.

Janelle Pérez es la presidenta de la Junta Asesora LGBTQ + de la Ciudad de Miami y miembro de la junta directiva de la Junta Asesora LGBTQ + del Condado Miami-Dade.