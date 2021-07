Que la patria os contempla orgullosa | Opinión

Cubanos protestan en La Habana, el domingo 11 de julio del 2021. Miles de personas se manifestaron en todo el país y fueron reprimidos. AFP

Bayameses de hoy, jóvenes valientes, “la patria os contempla orgullosa”.

Los nietos de la Revolución se le han plantado al abuelo y lo han exhortado a razonar. “¡Basta ya, abuelo! Hasta aquí llegamos. Déjanos ahora a nosotros hacer la patria que tú no supiste lograr. Y que nuestro padre empeoró porque fue un cobarde que no se atrevió a exigirte nada.

“Me toca a mí ahora hacer o rehacer la patria que ustedes desbarataron, deshicieron y dejaron en la más absoluta abyección.

“Me toca a mí y a mi generación arreglar todos los desperfectos, mejorar las estructuras, limpiar las raíces, baldear la casa, dibujar los planos, arrancar los yerbajos, apuntalar los soportes, fortalecer los muelles, regenerar las estructuras, quemar las naves. Y empezar de cero, una vez que hayamos acabado con las plagas y recogido los escombros.

“Déjame, pues, emprender nuevos caminos, una vez que ustedes se hayan salido del atolladero en que nos han enterrado por tantos años inútiles y maltrechos.

“Queremos emprender una nueva evolución (para no decir revolución, palabra que tanto nos pesa) aunque tengamos que empezar de cero, después de erradicar todo el mal que nos han dejado como herencia maldita.

“Queremos emprender una nueva marcha hacia el bienestar.

“Necesitamos re-educarnos en los principios de la verdadera libertad, en donde cada uno encuentre su camino auténtico, real, autóctono, no impuesto, ni extranjero, para mejorar la Casa, para contribuir cada cual con su talento innato, no con el asignado. En donde cada uno pueda fabricar su propio destino, no el marcado o señalado por otro. Ni por una cultura ajena a la nuestra.

“Mi generación quiere sentirse útil, tratar su propio camino, encontrar sus propios recursos, seguir sus propias vías.

“Con libre acceso a las oportunidades, y con su libre derecho a escoger su propio destino y fabricar su propio futuro. Sin nadie que le dicte pautas, ni mucho menos que le obligue a ser lo que no es ni será nunca.

“Desde que abrimos los ojos, vimos consignas gastadas que no significaban nada y mucho menos conducían a nada mejor, que nos sacara de la miseria en que vivíamos el día a día buscando pan, robando leche, gritando hambre.

“Si nuestros abuelos empezaron soñando, nuestros padres recogieron pesadillas.

“A nosotros solo nos resta tumbar la casa y preparar el terreno para sembrar nuestras semillas y apuntalar nuestros cimientos.

“Déjanos libre el camino para demostrar que sí podemos, y sí queremos.

“Haremos una Cuba nueva para los nuevos cubanos.

“Para Que la patria nos contemple orgullosa”.

Gloria Leal es periodista y escritora.