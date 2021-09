Estos son los mejores atributos de cada signo zodiacal | Opinión

Todos hemos sido bendecidos con buenas cualidades. Hay características que nos hacen únicos y en estas influyen la genética, el entorno familiar, pero también nuestro signo zodiacal. Cada signo del zodiaco tiene un rasgo de la personalidad que realmente lo diferencia del resto.

Aries es uno de los signos más intrépidos, les gusta resolver los problemas directamente, en el instante que surgen. Nunca tienen miedo de expresar lo que sienten, sea negativo o positivo. Son respetados por esa capacidad de mirar el miedo a la cara y sonreírle.

Cuando Tauro quiere algo reconoce que hay un proceso para obtenerlo, la paciencia es su arma para conseguir sus metas. Enfocan toda su energía en sus propósitos, pero saben que las cosas no suceden por arte de magia. Son admirados por su capacidad de esperar las cosas a las que aspiran.

Las impecables habilidades de comunicación, la curiosidad y su naturaleza inquisitiva le otorgan a Géminis un poder intelectual increíble. Tienen una mente abierta y reconocen que para todo existe un proceso de aprendizaje. Serán admirados por esa mente fértil que nunca se cansa de aprender.

El corazón de Cáncer es tan grande y bondadoso que no cabe en su pecho. Es uno de los signos más generosos del zodíaco, y no tienen miedo de aceptar que son emocionales. Siempre serán elogiados por no esconder su vulnerabilidad en un mundo que cada día es más hostil.

Leo es uno de los signos con más fortaleza y resistencia. Defienden sus puntos de vista sin miedo. Tienen arte de magia para transformar el caos en luz, la miseria en riqueza y el dolor en alegría. En medio de un holocausto su optimismo siempre será su mejor característica y por eso serán reconocidos.

Virgo tiene una maestría en planificar, reconoce que la única forma de lograr un proyecto es planificándose. Tienen ojos de águila y por eso son tan precisos. Tú si haces limonada con los limones ¡Serás reconocido por saber qué carta jugar en los peores momentos, cuando todos piensan que nada se puede hacer!

Si alguna vez te dieron una segunda oportunidad seguro fue un Libra. Los libranos no juzgan antes de conocer todos los detalles de una situación, son conocidos como los mediadores del zodíaco. La justicia e igualdad serán siempre sus características más reconocidas.

El signo más inteligente para escoger sus batallas es Escorpión, saben cuándo defenderse, y cuándo es mejor no abrir la boca. Muchos le temen, pero los escorpiones no se limitan a la hora de dar en cualquier área. Son leales, nunca abandonan a sus amigos. Siempre serán admirados por su capacidad de resurgir de las cenizas, reinventarse y continuar como si nada hubiera pasado.

Aventurero y optimista, Sagitario es el mejor signo para codearse si perdiste la fe. Es uno de los signos más divertidos y están convencidos que todo pasa por una razón. Saben que siempre la luz brillará al final del túnel y podrán redimirse si cometieron un error. Serán respetados por su inocencia y por saber instintivamente que esta vida es un viaje para aprender y evolucionar.

Capricornio brilla por su ética laboral, son responsables y se esfuerzan duro por todo lo que desean. Es una enciclopedia de todo lo que realmente se necesita para triunfar en la vida. Sabe que nada que resulte fácil de obtener vale la pena. La tenacidad y ambición de los capricornianos son admirables.

La humanidad es la mayor preocupación de Acuario, no hay un signo que ame más a las personas que los acuarianos. Sus ideas racionales mezcladas con sus pensamientos ingeniosos hacen que este signo sea un genio. Sus acciones consistentes por lograr la igualdad y la justicia social se roban la admiración de todo el que lo conoce.

Si necesitas un hombro para llorar Piscis es el mejor. Son compasivos y receptivos a las emociones de los demás, dispuestos a caminar la milla extra en cualquier momento. Piscis, siempre se gana la admiración porque saben que decir y cuándo decirlo, por las arterias de su corazón circula la nobleza.

Alina Rubi es una astróloga e instructora espiritual que ejerce en Miami. Contacto: 305-842-9117, astralrain29@gmail.com; Facebook: Rubi Astrologa; Instagram: alinarubiastrologia; www.esoterismomagia.com.