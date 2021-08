¿Cuál es el signo más mentiroso del zodiaco? | Opinión

Leer más

Algo salió mal, muy mal.

Se suponía que el 2021 iba a ser el año en que íbamos a controlar el coronavirus con las vacunas y que este sería un “verano de alegría” en Estados Unidos. Debido a sus enormes posibilidades económicas, se pudieron comprar millones de vacunas para toda la población. Pero no contábamos con nuestra propia ignorancia y terquedad: hay mucha gente que se puede vacunar y no lo hace. Y hoy la pandemia ha resurgido entre los no vacunados.