Biden se distancia del legado de Trump en su primer discurso ante la ONU | Opinión

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, da un discurso ante la sesión 76 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 21 de septiembre en la sede del organismo en Nueva York. AP

En su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el pasado martes 21 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que tras finalizar la guerra en Afganistán, su país está iniciando una “nueva era de diplomacia”.

“Hemos terminado 20 años de conflicto en Afganistán y al cerrar esta era de guerra implacable, estamos abriendo una nueva era de diplomacia implacable”, afirmó Biden.

El mandatario norteamericano dijo que no se debían seguir librando las guerras del pasado, sino abordar y resolver los desafíos actuales que afronta toda la humanidad, como la pandemia de la COVID-19, el cambio climático y las amenazas cibernéticas.

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertó el mismo martes en el discurso inaugural de la 76ª sesión de la Asamblea General que el mundo está “al borde de un abismo”, refiriéndose a la doble crisis causada por la pandemia y por el cambio climático, y también señalando otros males como la extendida pobreza, el conflicto israelí-palestino, la tensión entre Estados Unidos y China, y la desigualdad entre hombres y mujeres.

Biden dijo que Estados Unidos está listo para liderar la batalla contra esos desafíos, pero que no lo hará solo. Reiteró que Washington no busca una “nueva Guerra Fría” con Pekín (aunque la creación del pacto militar Aukus con el Reino Unido y Australia no es un paso hacia el alivio de las tensiones con China, sino todo lo contrario, y además genera malestar entre aliados europeos como Francia).

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

No obstante, otras posiciones de Biden son loables. Anunció que su país destinará $100,000 millones para combatir el cambio climático. Defendió la creación de un Estado palestino como la mejor manera de resolver la crisis entre Israel y Palestina. Indicó que volvería al acuerdo nuclear con Irán si el gobierno iraní también está dispuesto a renovar ese pacto. Afirmó que el poder militar debe ser una “herramienta de último recurso” y que no debe utilizarse como la solución a cualquier problema que surja en cualquier parte del mundo. Esperemos que mantenga su palabra y que abogue por la paz durante su mandato.

Las palabras de Biden en su primer discurso en la sede de la ONU en Nueva York establecen un marcado contraste con el primer discurso ante la misma organización de su antecesor en el cargo, Donald Trump.

El ex mandatario, que provocó una aguda división en la sociedad norteamericana al negarse a reconocer su derrota en las elecciones frente a Biden, dijo en la cita de las Naciones Unidas en septiembre de 2017: “Siempre pondré a Estados Unidos en primer lugar”.

Y agregó: “Ustedes, como líderes de sus países, siempre van y siempre deberían poner a sus países primero”. En lugar de buscar armonía, Trump estaba agitando la bandera del nacionalismo, que le dio buenos resultados en su primera campaña electoral, frente a Hillary Clinton, en 2016.

Trump amenazó con destruir a Corea del Norte, criticó el acuerdo nuclear con Irán, del que más tarde se retiró, y no habló del cambio climático. En el foro más internacional de todos, no fue conciliador. Tampoco aclaró la posición de Estados Unidos frente a la crisis climática.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Biden llevó un mensaje distinto a la ONU. Señaló con precisión los problemas de nuestro tiempo, y expresó que resolver esos enormes desafíos “dependerá de nuestra capacidad para reconocer nuestra humanidad común”. Con sus palabras a favor de la concordia y la colaboración, Biden se apartó una vez más del legado de Trump.

Andrés Hernández Alende es un escritor, periodista cubanoamericano y ex editor de la sección de Opinión de el Nuevo Herald. Su obra más reciente, Biden y el legado de Trump, fue publicada por Mundiediciones.